俳優のヘンリー・カヴィル(C)BANG Media International

俳優のヘンリー・カヴィル(33)が、交際していたタラ・キング(19)と破局したようだ。

タラはヘンリーのことを「運命の人」だと思っていたばかりに、今回の別れにとても落ち込んでいるようだ。ある関係者はザ・サン紙は「ヘンリーはタラと別れましたよ。これは間違いありません。ヘンリーは2人が今後も友人関係を続けるとして、最近行われたヘンリーの誕生日会にもタラを招待していましたね。タラもその誕生日会に来ていましたが、恋人関係ではなくなりました」「タラにとってとても辛い時期のようです。彼女はヘンリーのことを運命の人だと言っていましたからね」と語る。

ロンドンのクラブ、マヒキで知り合ったタラについて、ヘンリーは2カ月前、「彼女は僕のことを守ってくれるし、僕がつらいときに傍にいてくれるんだ」「僕が世話を必要としていて、世界が少し重たすぎると感じるときに彼女は傍にいてくれるんだよ」「僕のことを喜んで支えてくれて、僕を良い状態にしてくれるんだ」と話していたため、今回の破局報道は周囲を驚かせている。

『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』でおなじみのヘンリーはさらに、「タラはありのままの僕を受け入れてくれるし、彼女はそれについて何の問題もないんだよ。普通の人間として接してくれるんだ」と話す一方で、「2週間プライベートヨットに乗ってどこかに行ってしまうような自分への豪華なご褒美も好きだよ。本当にリラックスできる時間さ。粋なヨットで冒険しながら毎朝海で泳ぐような時間を楽しむんだ」と豪華な休暇を楽しんだりすることも好きだと話していた。

(C)BANG Media International