オジー・オズボーンと妻シャロン(C)BANG Media International

オジー・オズボーン(63)が、複数の女性と浮気していたという説が浮上している。

美容師のミシェル・ピューとの浮気説が浮上したことで2週間前にタレントの妻シャロンから家を追い出されていたオジーだが、アルコホーリクス・アノニマスへの参加時に出会った女性やツアースタッフを含めた複数の女性と浮気をしていたようだとページ・シックスが報じている。同紙にある関係者は「シャロンにとって今最も必要ないことですよ。今は見た目にも最高潮に美しいですし、人気も抜群ですからこんなことは御免なんです。オジーに人生を捧げてきましたからね」と話す。

シャロンは先日、自身の出演するトーク番組『ザ・トーク』の中で1982年に結婚したオジーと破局したことが事実であると認めたうえで、ファンからの応援に感謝の意を表していた。そこでシャロンは「私は63歳だし、こんな生活はこりごりなの...写真や記事を目にしないようにしているわ。私は事実を知っているから、それについて読んだり見たりする必要なんてないの。傷口を広げるようなものだからね。そんなの御免よ。彼は家に戻っているけど、私が今回家を出たわ」とコメントしていた。

シャロンは浮気の証拠を見つけた際激怒したと言われており、先日別の関係者は「シャロンはオジーが浮気したとして激怒していました」「以前から疑ってはいたものの、今回は証拠があると言っていたそうです」「周りはシャロンが問い詰める前にオジーの携帯をチェックしたのではないかと言っています」「シャロンは以前、オジーがドラッグに手を出していないかチェックするためにオジーの携帯を確認していたことがありますからね」「オジーはかなり恥ずかしそうになって、ミシェルと親密になっていたことを認めたようです」「恐らくシャロンは電話の履歴や待ち合わせなどのやりとりを見つけたのではないかと思います」と状況を説明していた。

一方で今回の破局説により、オジーが過去に克服していたアルコールやドラッグにまた手を出したのではないかという声が上がっていたが、その報道を否定するコメントをオジーはすぐに出しており、「3年3カ月しらふなんだ。その間、ドラッグやアルコールには触れてもいない。俺がしらふでないという報道は完全に不正確だ」としていた。

(C)BANG Media International