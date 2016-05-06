モデルのヘイリー・ボールドウィン(C)BANG Media International

モデルのヘイリー・ボールドウィンが足を骨折してしまったようだ。2日にニューヨークでメット・ガラが開催された日に足首をひねってしまったヘイリーは、ちょうど一年前にも同じ部位を骨折していた。

4日、ヘイリーは自身のツイッターで「メット・ガラの夜に足をひねったの。去年も翌日に足を骨折したのよ」「同じ場所を去年とまったく同じ日に骨折したのよ。メット・ガラと私には何かあるのかしら?(笑)」とコメントしているが、骨折の原因については触れられていない。

昨年、ヘイリーが骨折治療のために1カ月以上ギブスをつけている様子が目撃されており、「たぶん空港に向かうときに足首を骨折したっぽいわ」と、本当に骨折していると分かる前にヘイリーはこのようなツイートをしていた。

一方、ここ最近はジャスティン・ビーバーと破局復縁を繰り返しているヘイリーは先日、セレブとの恋愛は理想的でないと語っていた。「誰かと交際していることで注目を集めるのは嫌なのよ。メッセージやクレイジーな電話を受け取ったりするからね。この業界にいる人と交際するのって大変なのよ」「強くて何も気にしないくらいの強靭な精神が必要よ。他のことじゃなくてその人だけに焦点を当てなくてはいけないの。そしてできる限り周りにとやかく言われることを聞かないようにしないとね」

さらにヘイリーは、ケンダル・ジェンナーやジジ・ハディットなど有名な友達がいるからと言って注目を集めることも避けたいといい「私のしていることでみんなに注目してもらいたいのよ。一人の人間として私について話してもらいたいな」と続けていた。

