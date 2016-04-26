ボーイ・ジョージ率いる英ポップバンド、カルチャー・クラブが、6月に東京と大阪で16年ぶりとなる来日公演を行うことが26日、明らかになった。

ボーイ・ジョージの妖艶な美しさ、抜群の歌唱力、キャッチーなメロディーで、80年代に存在感を放っていたカルチャー・クラブ。82年5月にシングル「ホワイト・ボーイ」でデビューを果たし、同年10月リリースの「君は完璧さ」でデビュー間もなく全英1位を獲得、翌83年発表の「カーマは気まぐれ」で全米・英ともに堂々の1位に輝いた。「カ～マカマカマ…」のフレーズで知られる同シングルは日本でも大ヒットした。

彼らは、人気絶頂だった83年から85年の間に3度来日。その後、さまざまなスキャンダルから86年に活動停止となったが、98年に再結成し、2000年に15年ぶりの来日を果たした。そしてこのたび、16年ぶりの来日が決定。ボーイ・ジョージを筆頭に、ロイ(G, kb)、マイキー(B)、そしてジョン(Dr)のオリジナルメンバーで来日する。

東京公演は6月21日、22日にZepp Tokyoにて、大阪公演は6月24日にフェスティバルホールにて、全3公演を開催。5月7日の一般発売に先がけ、4月26日8時より、チケットぴあとYahoo!チケットで先行受付がスタートした。