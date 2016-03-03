『ハイスクール・ミュージカル』に出演しているザック・エフロン(C)BANG Media International

ディズニー・チャンネルのゲイリー・マーシュ会長が、『ハイスクール・ミュージカル』第4弾の製作を発表した。

ザック・エフロン、ヴァネッサ・ハジェンズ、アシュレイ・ティスデイルが出演している人気映画シリーズの第4弾となる同作品は、2008年公開の『ハイスクール・ミュージカル/ザ・ムービー』以来の新作となる。

ゲイリー・マーシュ会長は「『ハイスクール・ミュージカル』はディズニー・チャンネルのDNAのようなものです。われわれを体現しているような作品なのです。私たちの遺産として存在し続けているこの作品の『新たなスタート』を皆さんにお知らせできることをうれしく思っています。『ハイスクール・ミュージカル』第4弾となる同作品のためにイースト高校のキャストたちを探しているところです」とコメントしている。

『ハイスクール・ミュージカル』は、現代版の『ロミオとジュリエット』のような作品となっており、ザック演じる小さな町の高校に通うスポーツ万能の高校生トロイ・ボルトンが少しオタクながらも美しい少女ガブリエラ・モンテスにカラオケパーティーで出会い、恋に落ちるというストーリーである。

『ティーン・ビーチ・ムービー』 のジェフリー・ホーナディ監督がメガホンを取るとともに振り付けも担当する予定となっているようだ。オリジナル作品に出演したキャストたちが登場するかどうかは今のところ明らかになっていない。

(C)BANG Media International