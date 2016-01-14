ハン･ソロ役候補に挙がっているというマイルズ・テラー(C)BANG Media International

マイルズ・テラー、アンセル・エルゴート、デイヴ・フランコ、ジャック・レイナー、スコット・イーストウッドらが、新作スピンオフ映画のハン・ソロ役候補に挙がっているようだ。

ディズニーとルーカスフィルムが製作する『スター・ウォーズ』のスピンオフ作品に向けて、ハン・ソロ役の候補リストに約12人の名前が挙がっているそうで、その中にはローガン・ラーマン、エモリー・コーエン、ブレイク・ジェンナーなどの名前も入っているそうだ。

バラエティ誌の報道によると、2017年1月まで撮影はスタートしないものの、プロデューサー陣たちは、『エピソード3/シスの復讐』と『エピソード4/新たなる希望』の間の時期を舞台にした今年公開予定の『ローグ・ワン: ア・スター・ウォーズ・ストーリー』にハン・ソロが登場する可能性もあるため、スターを早く確保しておきたいと考えているのだという。

現在ハン・ソロ役を務めているハリソン・フォードは先日、1977年に初めて出演した『スター・ウォーズ』シリーズに現在大ヒット公開中の『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』で再び出演できてとても楽しかったと話しながらも、他の役者がその役を演じるのを見ることを楽しみにしているとコメント。「僕が予期していなかったこのすべての経験を本当に楽しんだよ。若かりし頃のハン・ソロをメインとした映画に関してはよく分からないけど、誰かがこの若い役どころを担ってくれることはうれしいし、もう僕の理解や管理下じゃないから、良い意味でできるだけ関わりたくないね」「良い作品になることは分かっているけれど、僕に関することではないかな」と語った。

