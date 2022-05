KDDI、沖縄セルラー電話は、同一名義の4G LTEスマートフォン/ケータイと4G LTEタブレット/PCで、データ容量をシェアできる「データシェア」を11日より提供開始する。

「データシェア」は、個人で複数のデバイスを契約している場合、端末間でデータ容量をシェアできるサービス。iPhone、4G LTEスマートフォン/ケータイは、「データ定額2/3/5/8/10/13」など、iPadは「LTEフラット for Tab(i)」など、4G LTEタブレットは「LTEフラット for Tab」など、4G LTE対応PCは「LTEフラット for DATA(m)」などへ加入していることが条件となる。

「データシェア」の対象機種と対象の料金プラン 対象機種 対象料金プラン iPhone(iPhone 4S除く)

4G LTEスマートフォン

4G LTEケータイ データ定額2/3/5/8/10/13

データ定額2(V)/3(V)/5(V)/8(V)/10(V)/13(V)

データ定額2(VK)/3(VK)/5(VK)/8(VK)/10(VK)/13(VK)

LTEフラット

LTEフラット(V)

LTEフラット cp(f・2GB)

ジュニアスマートフォンプラン

シニアプラン

シニアプラン(V) iPad LTEフラット for Tab(i)

LTEフラット for Tab(i)cp

LTEデータプリペイド 4G LTEタブレット LTEフラット for Tab

LTEフラット for Tab cp

LTEデータプリペイド 4G LTE対応PC LTEフラット for DATA(m)

LTEフラット for DATA(m)cp

LTEデータプリペイド

利用可能台数は、1つのau IDに対しスマートフォン/ケータイが1台、タブレット/PCが5台までとなっている。また、利用するには、「データシェア」への申し込みのほか、同一名義の回線のau IDを統合する必要がある。

(記事提供: AndroWire編集部)