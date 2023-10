今週、ゲームは『初音ミク Project mirai でらっくす』『Splatoon』『PSYCHO-PASS サイコパス 選択なき幸福』が発売された。映像作品は『竹達彩奈 Live Tour 2014"Colore Serenata"』が、CDではμ'sの「μ's Best Album Best Live! Collection II」やLiSAの「Rally Go Round」がリリース。フィギュア&模型は「長門」と「陸奥」のほか、「MG 百式 Ver.2.0」がショップにならび始めている。

『初音ミク Project mirai でらっくす』や『Splatoon』が発売

セガゲームスから28日、ニンテンドー3DS専用ソフト『初音ミク Project mirai でらっくす』が発売された。全曲「ねんどろいど」のかわいい初音ミクや仲間たちが、素敵なパフォーマンスを繰り広げる3Dリズムアクション。新規書き下ろしのオープニング曲を加えた全48曲を収録しており、これまでのシリーズで楽曲のオリジナル動画を再現していた12曲のPVを、すべてねんどろいどのミクたちが登場するPVにモデルチェンジしている。また、110種類を超えるコスチュームも用意。メーカー希望小売価格は4,980円+税。

『初音ミク Project mirai でらっくす』 ソフマップ アミューズメント館では店内の大型モニターにかわいいミクが映し出されていた

任天堂から28日、Wii U専用ソフト『Splatoon』が発売された。4対4で地面にインクを塗り合い、塗った面積の多いチームの勝利となるアクションシューティングゲーム。ヒトからイカ、イカからヒトへ変身。この特徴が異なる2つの姿を使い分けて、地面を多く塗リつぶしていく。また、ひとりでもヒーローモードで楽しむことができ、インターネット対戦で世界中のプレーヤーと対戦することも可能。メーカー希望小売価格は5,700円+税。

『Splatoon』 こちらも大型モニターにてトレーラーが再生中

5pb.から28日、Xbox One専用ソフト『PSYCHO-PASS サイコパス 選択なき幸福』が発売された。ゲームオリジナルキャラを追加し、完全新作の物語で製作されたアドベンチャー。プレイヤーは新米執行官となり、時折表示される選択肢を選ぶことによってストーリーを進めていく。Kinectセンサーとスマートフォン、タブレット端末がサブスクリーンになるXbox One SmartGlassに対応。なお、限定版には『DIVE to PSYCHO-PASS サイコパスる夏 プレミアムディスク』(Blu-ray アニメーション)や設定資料集が同梱される。メーカー希望小売価格は限定版が9,800円+税、通常版が7,800円+税。