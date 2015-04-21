スカパー！では5月4日、佐賀県鳥栖市・ベストアメニティスタジオで開催される「九州レジェンズvsユベントスレジェンズ」の試合をスカチャン1（スカパー！CS801ch／プレミアムサービス 581ch）にて15時から生中継する。

この試合は、九州のJクラブに所属経験のあるJリーガーOBと九州出身のJリーガーOBで構成される「九州レジェンズ」と、イタリア・セリエAの強豪・ユベントスFCのOBで構成される「ユベントスレジェンズ」との一戦。九州レジェンズの監督を務めるのは元日本代表監督でありユベントスでの監督経験もあるアルベルト・ザッケローニ氏で、彼の指揮の下、室拓哉、新居辰基、久保竜彦、三浦淳寛、本田泰人、斉藤紀由、飯尾和也、ホベルト、エジミウソン、久永辰德、佐伯直哉、佐藤由紀彦、西森正明らが集結。ダビド・トレゼゲ、サルバトーレ・スキラッチ、ファブリツィオ・ラバネッリ、パオロ・モンテーロなどの名プレイヤーが集まった「ユベントスレジェンズ」と戦う。まさに夢の一戦で繰り広げられるレジェンドたちの華麗なプレーは必見である。

『九州レジェンズvsユベントスレジェンズ』はスカチャン1（スカパー！CS801ch／プレミアムサービス 581ch）にて5月4日(月曜 15:50～)生中継。