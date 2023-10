今週、ゲームは『DARK SOULS II SCHOLAR OF THE FIRST SIN』『XBLAZE LOST:MEMORIES』が発売された。映像作品は『アブソリュート・デュオ』Vol.1が、CDでは三森すずこの2ndアルバム「Fantasic Funfair」や寿美菜子の8thシングル「black hole」がリリース。フィギュア&模型は「ねんどろいど アーチャー スーパームーバブル・エディション」「HGBF トランジェントガンダム」がショップにならび始めている。

『DARK SOULS II SCHOLAR OF THE FIRST SIN』が人気

フロム・ソフトウェアから9日、プレイステーション 4ならびにXbox One専用ソフト『DARK SOULS II SCHOLAR OF THE FIRST SIN』が発売された。2014年7月から9月にかけて配信されたダウンロードコンテンツ三部作“THE LOST CROWNS"シリーズの「CROWN OF THE SUNKEN KING」「CROWN OF THE OLD IRON KING」「CROWN OF THE IVORY KING」の3つを加えたオールインパッケージ版。ストーリーや世界観を補完する新要素も盛り込まれており、『DARK SOULS II』を遊び尽くしたプレイヤーも楽しめる仕様となっている。メーカー希望小売価格は各5,520円+税、ダウンロード版が各5,200円+税。

『DARK SOULS II SCHOLAR OF THE FIRST SIN』プレイステーション 4版 ソフマップ アミューズメント館では店内の大型モニターにてトレーラーを再生中

アークシステムワークスから9日、プレイステーション 3ならびにPS Vita専用ソフト『XBLAZE LOST:MEMORIES』が発売された。「フルボイス」×「フルイベントシーン」で構成された蒼き記憶のアドベンチャー。主人公(わたし)は行方不明になってしまった"いもうと"を探して、迷路のような構造になっている「ファントムフィールド」という異空間に迷い込んでしまう。同社の2D対戦格闘ゲーム『ブレイブルー』シリーズの世界観を共有した新たな物語が展開する。メーカー希望小売価格は各6,264円、ダウンロード版が4,800円+税。

『XBLAZE LOST:MEMORIES』プレイステーション 3版 こちらも店内モニターにてトレーラーが再生されていた

『アブソリュート・デュオ』Vol.1のBD&DVDが発売

ショウゲートから8日、『アブソリュート・デュオ』Vol.1のBlu-ray Disc&DVDが発売された。第1話「焔牙 / ブレイズ」と第2話「絆双刃 / デュオ」のほか、特典映像「リアル新刃戦6番勝負!!」を収録。なお、初回生産特典として、キャラクターソングや添い寝トラック、オーディオドラマを収録したスペシャルCDのほか、スペシャルブックレット、エンドカード使用ポストカード(2枚)ほかが同梱される。メーカー希望小売価格はBD版が7,000円+税、DVD版が6,000円+税。