今週、ゲームは『DEAD OR ALIVE 5 Last Round』『GOD EATER 2 RAGE BURST』『The Order: 1886』が発売された。映像作品は『ゆるゆり なちゅやちゅみ!』『Appleseed Alpha』が、CDでは新田恵海の「探求Dreaming」と「NEXT PHASE」や、『艦隊これくしょん -艦これ-』のOP・EDテーマ、CINDERELLA PROJECTの「Star!!」などがリリース。フィギュア&模型は「アナベル」「エルピー・プル」「MG ガンダムエクシアダークマター」などがショップにならび始めている。

『DEAD OR ALIVE 5 Last Round』『GOD EATER 2 RAGE BURST』が発売

コーエーテクモゲームスから19日、プレイステーション 4ならびにプレイステーション 3、Xbox One専用ソフト『DEAD OR ALIVE 5 Last Round』が発売された。新キャラクター2体が加わり、合計34人のプレイアブルキャラクターが登場する格闘エンターテインメント。今作では人肌の柔らかさを表現する「やわらかエンジン」を搭載(プレイステーション 4ならびにXbox One版のみ)し、新世代にふさわしい、より洗練された自然な肉感を追求している。このほか、2つのニューステージも追加。なお、コレクターズ・エディションはやわらかセクシーコスチューム(18種) ダウンロードシリアルや「DEAD OR ALIVE」ヒストリーブック(64P)、『DEAD OR ALIVE 5』オリジナルサウンドトラック Vol.4、「マリー・ローズ」3Dマウスパッド(微乳)が、最強パッケージには上記に加え、「かすみ」等身大タペストリー、B2お風呂ポスター(8種)、みにきゃらフィギュア(4種)が同梱される。

『DEAD OR ALIVE 5 Last Round』プレイステーション 4の通常版 ソフマップ アミューズメント館では、店内の大型モニターにてトレーラーが再生されていた

メーカー希望小売価格はコレクターズ・エディションのプレイステーション 4ならびにXbox One版が各11,800円+税、プレイステーション 3版が10,800円+税、最強パッケージはプレイステーション 4ならびにXbox One版が各25,800円+税、プレイステーション 3版が24,800円+税。通常版はプレイステーション 4ならびにXbox One版が各6,800円+税、同ダウンロード版が各6,000円+税、プレイステーション 3版は5,800円+税、同ダウンロード版が5,143円+税。なお、『DEAD OR ALIVE 5 Ultimate』のプレイステーション 3ならびにXbox 360版ユーザーは、無料配信されるパッチ、タイトルアップデートにより『DEAD OR ALIVE 5 Last Round』に更新される。

バンダイナムコゲームスから19日、プレイステーション 4ならびにPS Vita専用ソフト『GOD EATER 2 RAGE BURST』が発売された。改良を加えた前作『GOD EATER 2』の物語に加え、「螺旋の樹」をめぐり紡がれる新たな物語・レイジバースト編を収録したドラマティック討伐アクション。新武器の追加はもちろん、必殺技「ブラッドアーツ」も総数は400種類以上に増えたほか、自らに課した誓約を達成することで、秘められし強大な力を開放する「ブラッドレイジ」システムを新たに搭載している。また、前作とのセーブデータとのデータ連動もあり、プレイステーション 4版とPS Vita版で一緒にマルチプレイも可能。メーカー希望小売価格はプレイステーション 4版が6,640円+税、PS Vita版が5,690円+税。

『GOD EATER 2 RAGE BURST』PS Vita版 こちらも大型モニターでトレーラーを再生中

ソニー・コンピュータエンタテインメントから20日、プレイステーション 4専用ソフト『The Order: 1886』が発売された。数百年前のある出来事が原因で、現実の歴史とは大きく食い違ってしまった"もう1つのビクトリア朝ロンドン"を体験できるアクション・アドベンチャー。プレイヤーは人類を守護するエリートによって構成される騎士団・オーダーの一員となって、ハーフブリード(半人半獣)との戦いに臨む。なお、ジャパンプレミアムエディションにはプレミアムフィギュアやプロダクトコード、デジタルコンテンツが同梱。メーカー希望小売価格はジャパンプレミアムエディションが12,000円+税、通常版が5,900円+税、ダウンロード版は5,292円。