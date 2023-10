今週、ゲームは『ドラゴンボール ゼノバース』『ロストヒーローズ2』『DARK SOULS II SCHOLAR OF THE FIRST SIN』が発売された。映像作品は『憑物語 第一巻/よつぎドール(上)』『蒼穹のファフナー EXODUS 1』が、CDでは原田ひとみの1stアルバム「glanzend」や澤野弘之のベストアルバム「BEST OF VOCAL WORKS [nZk]」ほか、冬アニメ関連CDも多数リリース。フィギュア&模型は「ラビリス」「HGBF トライバーニングガンダム」がショップにならび始めている。

『ドラゴンボール ゼノバース』『ロストヒーローズ2』が発売

バンダイナムコゲームスから5日、プレイステーション 4ならびにプレイステーション 3、Xbox One、Xbox 360専用ソフト『ドラゴンボール ゼノバース』が発売された。プレイヤー自らが作り上げたキャラクターで数々の名場面に介入し、悟空やベジータたちと共に闘えるドラゴンボールアクション。多彩なアクションを組み合わせてコンボをカスタマイズし、天下一武道会(オンラインイベント)に臨もう。さらに自キャラは「トキトキ都」と呼ばれる街で、ほかのプレイヤーキャラクターと協力したり、対戦することも可能となっている。メーカー希望小売価格は各7,120円+税、プレイステーション 4ならびにプレイステーション 3用ダウンロード版が各7,690円、Xbox One、Xbox 360用のダウンロード版は各7,668円。

『ドラゴンボール ゼノバース』プレイステーション 4版 ソフマップ アミューズメント館の店内モニターでは迫力のトレーラーが再生されていた

同社からは、ニンテンドー3DS専用ソフト『ロストヒーローズ2』も発売されている。「ウルトラマン」「仮面ライダー」「ガンダム」シリーズに登場するヒーローたちの中から好きな4人でパーティを編成し、重厚なストーリー展開と共に、ダンジョンを攻略するヒーローRPG。新たに「ウルトラマンギンガ」「仮面ライダーウィザード」「ユニコーンガンダム」などのヒーローたちが参戦し、前作のその後を描いた新作ストーリーが展開する。なお、数量限定版「PREMIUM EDITION」には、1992年11月発売の『ヒーロー戦記 プロジェクト オリュンポス』の移植版やHERO技を使用した際に流れるテレビ主題歌20曲を収録。さらに、約300ページの豪華設定資料集が同梱される。加えて購入者に対してのアナウンスも告知されているので、こちらも要チェック! メーカー希望小売価格は数量限定版が9,500円+税、通常版とダウンロード版が各5,690円+税。

フロム・ソフトウェアから5日、プレイステーション 4ならびにプレイステーション 3、Xbox One、Xbox 360、Windows専用ソフト『DARK SOULS II SCHOLAR OF THE FIRST SIN』が発売された。2014年3月に発売されたプレイステーション 3ならびにXbox 360用アクションRPG『DARK SOULS II』に、ストーリーや世界観を補完する新要素を加え、さらに同年7月から9月にかけて配信されたダウンロードコンテンツ三部作"THE LOST CROWNS"シリーズの「CROWN OF THE SUNKEN KING」「CROWN OF THE OLD IRON KING」「CROWN OF THE IVORY KING」を完全収録したオールインバージョンとなっている。メーカー希望小売価格はプレイステーション 4ならびに、Xbox One、Windows版が各5,520円+税、同ダウンロード版が5,200円+税、プレイステーション 3、Xbox 360版は4,570円+税、同ダウンロード版が4,200円+税。