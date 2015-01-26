「もうすぐママになるオシャレ有名人ランキング」でキャサリン妃を抑え、トップに輝いたキーラ・ナイトレイ(左)と夫のジェイムス・ライトン (C)BANG Media International

英女優のキーラ・ナイトレイが、英ベビーブランドの「My1stYears.com」が実施した「もうすぐママになるオシャレ有名人ランキング」でトップに輝いた。

英ロックバンドのメンバーである夫ジェイムス・ライトンとの間の第1子を妊娠中のキーラは、先日行われたゴールデン・グローブ賞の席で美しいオーダーメイドのシャネルのドレス姿で登場。「My1stYears.com」が行った最もオシャレな妊娠中の有名人を決める投票ランキングで見事第1位を手にした。4月に英ウィリアム王子との第2子を出産予定のキャサリン妃をおさえ、26％の票を獲得。My1stYears.comの広報担当は、次のように登場結果を分析している。

「キャサリン妃はとても人気がありますから、この投票でキーラがキャサリン妃に勝ったのは驚きでした。しかしながら、キーラはレッドカーペットで自然なシャネルのドレス姿見せていますし、トップにふさわしいといえるでしょう。アカデミー賞にノミネートもされていますから、式典の夜にどんな服を着て登場するのか楽しみですね」

2位のキャサリン妃が20パーセントを獲得する中、続く3位はBBCワンの英長寿連続ドラマ『イーストエンダーズ』で人気を博す女優で、夫ダン・オズボーンとの第1子を妊娠中のジャクリーン・ホッサ。そして4位にサッカー選手のウェイン・ブリッジとの第2子が誕生予定であるザ・サタデイズのフランキー・ブリッジ、5位に同じくサッカー選手ピーター・クラウチを夫に持ち、第2子を授かっているアビー・クランシーが続いている。

さらに、ベネディクト・カンバーバッチの婚約者であるソフィー・ハンターは7％の票を獲得して6位。そのほかフランキーと共にザ・サタデイズとして活躍するウナ・フォーデン、『New Girl～ダサかわ女子と三銃士』のズーイー・デシャネル、『グランド・イリュージョン』のアイラ・フィッシャー、英女優のヘレン・フラナガンがトップ10入りを果たしている。

前述の広報担当は「トップ10入りしたすべてのもうすぐママとなる方々は、マタニティウェアをとてもよく着こなしています。ですから、彼女たちの赤ちゃんが着るおしゃれな服も楽しみにしているのです」と誕生する赤ちゃんのファッションにまで期待を寄せている。

(C)BANG Media International