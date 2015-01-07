自宅で結婚式を挙げたキャメロン・ディアス (C)BANG Media International

米女優のキャメロン・ディアスが、米ロックバンド「グッド・シャーロット」のギタリストのベンジー・マッデンが5日、米ロサンゼルスのビバリーヒルズにある自宅で結婚式を挙げた。Usウィークリー誌など各紙が報じている。

結婚式にはリース・ウィザースプーン、グウィネス・パルトロウ、サマンサ・ロンソン、ロビン・アンティンなどが参列。キャメロンの親しい友人であるドリュー・バリモア、ベンジーの双子の弟ジョエルの妻でもあるニコール・リッチー、姉チミーヌ、アシスタントのジェス・ルッツが花嫁介添人を務め、ニコールとジョエルの5歳の息子スパロウ君が指輪を運ぶ係を務めたという。また、イファ・オーレンとステファニー・コーブがウェディングプランナーを担当し、ザ・ベルヴェット・ガーデンが花を手がけており、2012年にウィル・コペルマンと挙式した際にドリューが依頼した面々と同じであることから、全てドリューのアドバイスによるものと見られている。

2人は4日に結婚式の前夜に行われるリハーサルディナーを行っていたことから、翌日に結婚するのではないかという噂されていた。ビバリーヒルズ内で少人数で行われたその夕食会では、午後7時半頃に食事が運ばれてくる前に参列者たちに飲み物が振る舞われ、3時間ほどに渡って行われたという。

なおベンジーは、かつて日本ではタレントのこずえ鈴として活動していたフリーディア、ソフィー・モンク、パリス・ヒルトンなどと交際。今回7歳年上のキャメロンと結婚することになった。

(C)BANG Media International