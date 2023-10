今週、ゲームは『魔法科高校の劣等生 Out of Order』『シャドウ・オブ・モルドール』が発売された。映像作品は『クロスアンジュ 天使と竜の輪舞』『魔弾の王と戦姫』『甘城ブリリアントパーク』ほか、2014年秋アニメのBD&DVD第1巻が、CDでは田村ゆかり「あのね Love me Do」や花澤香菜「こきゅうとす」、『ラブライブ!』関連の新譜がリリース。フィギュア&模型は「天津風」「小鳥遊六花」「RG ウイングガンダムゼロ EW」などがショップにならび始めている。

『魔法科高校の劣等生 Out of Order』『シャドウ・オブ・モルドール』が人気

バンダイナムコゲームスから25日、PS Vita専用ソフト『魔法科高校の劣等生 Out of Order』が発売された。原作者・佐島勤先生監修のゲームオリジナルストーリーで描かれる戦略級の魔法対戦アクション。原作を再現した魔法でフィールドごと対戦相手を制圧する爽快感と、頭を使った戦略で対戦相手を圧倒する優越感が楽しめる。また、CADを調整して、魔法のセットや起動時間の改善など、キャラクターに合わせたカスタマイズも可能。なお、初回限定生産版には、「スペシャルコンテンツブルーレイディスク」や「ドラマCD」「ゲームオリジナルサウンドトラックCD」「プロダクトコード」などが同梱される。メーカー希望小売価格は初回限定生産版が9,980円+税、通常版が6,170円+税。

『魔法科高校の劣等生 Out of Order』初回限定生産版 ソフマップ アミューズメント館では店内の大型モニターにて、トレーラーが再生中

ワーナー エンターテイメント ジャパンから25日、プレイステーション 4ならびにXbox One専用ソフト『シャドウ・オブ・モルドール』が発売された。中つ国という架空の世界を舞台に繰り広げられるアクションRPG。プレイヤーは復讐心と謎の幽鬼の力によって死の淵から蘇ったタリオンとなり、全てを奪った者への無慈悲な復讐を果たしていく。敵に恐怖を植え付けることで、従順な配下としてコントロールできるようになったり、プレイヤーが起こす行動が様々な局面で影響を及ぼしていくネメシスシステムを搭載している。メーカー希望小売価格は各7,600円+税。