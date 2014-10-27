有料多チャンネル放送サービス「スカパー！」は、25日より実施している「10日間無料放送」キャンペーンのプロモーションとして、複数の企業とのコラボレーションによるWeb企画を同時展開している。

まず第1弾として、10月9日から「“スカパー！伊東”の高速チャレンジ」と題した"バイラル動画"を公開。お笑いタレントのエスパー伊東が“スカパー！伊東”に改名し、「高速ガムテープ巻き取り」、「高速スカッピー片付け」、「超ロングブレス」といった3つの高速チャレンジを披露した様子をYouTube上で公開している。

続く第2弾として実施したのが、「Twitter」と「Vine」を活用したキャンペーン「10日間ムービー大喜利チャレンジ」(10月15日～10月24日)。同企画では、Twitterで動画に対するボケを募集。多く“リツイート”された上位3作品に対して、Amazonギフト券を贈るというものだ。

翌10月16日からは、第3弾の「帰りたい通知代理サービス」をスタート。同サービスは、帰りたいのに帰れない時に「帰りたい」という気持ちを代理で相手に伝えてくれるというサービスで、10月22日からはスカパー！が同サービスをジャックし、「帰ってスカパー！が見たい」という気持ちを代弁する。

第4弾として公開されたのが「70人対7人でサッカーをしたら大変なことになった」という"バイラル動画"。同企画は、コンテストを通じて募集した"アイディア"のなかから選ばれたもの。70人チームの「スカパー! FC」と、7人チームの「チデジーナユナイテッド」が、実際にサッカーで対決する。なお、それぞれのメンバー数は、スカパー！と地デジのチャンネル数から定めたものとのこと。

そのほか、Webメディアの「デイリーポータルZ」、「オモコロ」と連動した記事企画なども公開している。

なお、「10日間無料放送」キャンペーンは、10月25日～11月3日まで実施。期間中は60を超えるチャンネルを無料で視聴可能だ。また、10月25日～11月30日の間に加入した場合は加入料が免除される。期間中に放送される作品と放送日時は特設サイトで確認できる。