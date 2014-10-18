今週、ゲームは『ケイオスリングスIII プリクエル・トリロジー』が発売された。映像作品は『アカメが斬る!』vol.1や『世界征服～謀略のズヴィズダー～新・ズヴィズダー大作戦』が、CDでは水樹奈々「禁断のレジスタンス」や竹達彩奈「齧りかけの林檎」がリリース。フィギュア&模型は「セイバー・エクストラ」「すーぱーそに子・スク水ver.」がショップにならび始めている。

『ケイオスリングスIII プリクエル・トリロジー』がPS Vita版で発売

スクウェア・エニックスから18日、PS Vita専用ソフト『ケイオスリングスIII プリクエル・トリロジー』が発売された。全世界で120万本を売り上げたというスマートフォン用コマンドバトルRPGを移植。シリーズ最新作『ケイオスリングスIII』に加え、『ケイオスリングス』『ケイオスリングスΩ』『ケイオスリングスII』も収録されている。メーカー希望小売価格は4,800円+税、ダウンロード版が4,300円+税。

『ケイオスリングスIII プリクエル・トリロジー』 ソフマップ アミューズメント館では店内モニターにてトレーラーが再生中

『アカメが斬る!』vol.1のBD&DVDが登場

東宝から15日、『アカメが斬る! vol.1』のBlu-ray Disc&DVDが発売された。第一話「闇を斬る」、第二話「権力を斬る」、第三話「蟠を斬る」のほか、『アカ斬る!劇場』(第壱斬 / 第弐斬 / 第参斬)やメイキング映像を収録。また、初回生産限定特典として、100P描き下ろしコミックス『アカメが斬る!』1.5巻やスペシャルイベントチケット優先販売申し込み券が同梱される。メーカー希望小売価格はBD版が6,800円+税、DVD版が5,800円+税。

『アカメが斬る! vol.1』BD版のダミーパッケージ AKIHABARAゲーマーズ本店では専用棚が設置されていた

アニプレックスから15日、『世界征服～謀略のズヴィズダー～新・ズヴィズダー大作戦』のBlu-ray Disc&DVDが発売された。テレビ未放送話となる第13話『新・ズヴィズダー大作戦』を収録。完全生産限定版には特典として、2014年7月13日開催のイベント「秘密結社ズヴィズダー戦闘員決起集会」を収録したDVDやカラーブックレットが同梱される。メーカー希望小売価格はBD版が5,000円+税、DVD版が4,000円+税。