10月29日~11月3日に東京・日本青年館大ホールでの公演が予定されている舞台「ダンガンロンパ THE STAGE~希望の学園と絶望の高校生~」のテーマソングを、歌手で女優の神田沙也加が率いる音楽ユニット「TRUSTRICK(トラストリック)」が担当することが明らかになった。

舞台「ダンガンロンパ THE STAGE~希望の学園と絶望の高校生~」のテーマソングを担当するTRUSTRICK(トラストリック)

舞台「ダンガンロンパ THE STAGE~希望の学園と絶望の高校生~」は、2010年に発売されて大ヒットしたハイスピード推理アクションゲーム『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』を初舞台化した作品で、10月29日~11月3日に東京・日本青年館大ホールで公演。テーマソングに起用される楽曲「World's End Curtain Call - theme of DANGANPONPA THE STAGE」は、TRUSTRICK完全書き下ろしによる初のシングルとなり、11月12日に3,868枚の完全初回限定で発売される。価格は1,200円。

舞台「ダンガンロンパ THE STAGE~希望の学園と絶望の高校生~」で江ノ島盾子役を演じる神田沙也加

TRUSTRICKは、舞台版で江ノ島盾子役を演じる神田がBillyと結成した新ユニットで、2014年6月25日に発売された1stアルバム『Eternity』でデビュー。神田へのリスナーからの期待に応えること「TRUST=信頼、信用」と、Billyの音楽的バックボーンと遊び心を融合させること「TRICK=いたずら、策略」という真逆のコンセプトを掲げて結成された。また、『ダンガンロンパ』の熱烈なファンを公言している。

なお、舞台「ダンガンロンパ THE STAGE~希望の学園と絶望の高校生~」の追加公演(10月29日13:00開演と11月3日17:00開演)も決定し、チケットは9月20日から「チケットぴあ」や「ローソンチケット」などで発売される。詳細は公式サイトにて。今回の舞台では、神田に加え、アイドルグループNMB48の藤江れいなとモデルの大島なぎさ、AKB48の石田晴香、ガールズロックユニットPASSPO☆の奥仲麻琴、お笑いコンビNON STYLEの石田明(演出も担当)、本郷奏多などが名を連ねている。

(C)Spike Chunsoft Co.,Ltd./希望ヶ峰学園演劇部 All Rights Reserved.