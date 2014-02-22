今週、ゲームはついにプレイステーション 4本体とローンチタイトル12本が発売。映像作品は『劇場版「空の境界」未来福音』『小鳥遊六花・改 ～劇場版 中二病でも恋がしたい!～』『THE IDOLM@STER 8th ANNIVERSARY HOP!STEP!!FESTIV@L!!!』『初音ミク マジカルミライ2013』が、CDでは小松未可子の5thシングルやナノの4thシングル、やなぎなぎの7thシングルがリリースされた。フィギュア&模型はBEACH QUEENSシリーズ「小豆梓」「HGUC 1/144 ドーベン・ウルフ」「MG 1/100 戦国アストレイ頑駄無」などがショップにならんでいる。

プレイステーション 4がついに国内販売開始!!

秋葉原の多くのショップでは22日の7時から発売が開始された、ソニー・コンピュータエンタテインメントの最新ゲーム機「プレイステーション 4」。数量限定パックとして、『KNACK (ナック)』製品版のプロダクトコードと1年の延長保障サービスが付帯する「First Limited Pack」と、上記のほか「PlayStation Camera」(価格6,279円)が同梱される「First Limited Pack with PlayStation Camera」の2種が用意されている。また、どちらにも添付物として、ワイヤレスコントローラー DUALSHOCK4×1、モノラルヘッドセット×1、電源コード×1、HDMIケーブル×1、USBケーブル×1などが付属。なお、価格やスペックは下表を参照してもらいたい。

「プレイステーション 4 First Limited Pack」

Main Processor Single-chip custom processor

CPU : x86-64 AMD "Jaguar" 8 cores

GPU : 1.84 TFLOPS AMD next-generation Radeon based graphics engine メモリ GDDR5 8GB ハードディスク 500GB 外形寸法 約275mm×53mm×305mm(幅×高さ×奥行き: 最大突起含まず) 質量 約2.8kg 光学ドライブ(読み出し専用) BD 6倍速CAV / DVD 8倍速CAV 入出力 Super-Speed USB(USB 3.0)ポート×2、AUXポート×1 通信 Ethernet(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)×1、IEEE 802.11 b/g/n、Bluetooth 2.1(EDR) 電源 AC 100-240V・50/60Hz 消費電力 最大250W 動作環境温度 5℃ - 35℃ AV出力 HDMI出力端子、光デジタル出力端子

パッケージ名称 メーカー 価格 プレイステーション 4 First Limited Pack ソニー・コンピュータエンタテインメント 41,979円 プレイステーション 4 First Limited Pack with PlayStation Camera 46,179円

なお、本体の発売に合わせて、ローンチタイトルが12本発売されている。こちらは以下の表を参照してもらいたい。

タイトル メーカー ジャンル 価格 FIFA 14 ワールドクラス サッカー エレクトロニック・アーツ スポーツ 7,665円 ニード・フォー・スピード ライバルズ エレクトロニック・アーツ アクションレーシング 7,665円 バトルフィールド 4 エレクトロニック・アーツ FPS 7,665円 信長の野望・創造 コーエーテクモゲームス 歴史シミュレーション 9,240円 真・三國無双7 with 猛将伝 コーエーテクモゲームス タクティカルアクション 8,190円 TOMBRAIDER DEFINITIVE EDITION スクウェア・エニックス サバイバルアクション 4,800円 コール オブ デューティ ゴースト スクウェア・エニックス FPS 7,980円 龍が如く 維新! セガ アクションアドベンチャー 8,600円 KILLZONE SHADOW FALL ソニー・コンピュータエンタテインメント FPS 7,245円 KNACK (ナック) ソニー・コンピュータエンタテインメント アクション 5,145円 NBA 2K14 テイクツー・インタラクティブ・ジャパン バスケットボール 6,090円 アサシン クリード4 ブラック フラッグ ユービーアイソフト アクション 8,820円