今週、ゲームはついにプレイステーション 4本体とローンチタイトル12本が発売。映像作品は『劇場版「空の境界」未来福音』『小鳥遊六花・改 ～劇場版 中二病でも恋がしたい!～』『THE IDOLM@STER 8th ANNIVERSARY HOP!STEP!!FESTIV@L!!!』『初音ミク マジカルミライ2013』が、CDでは小松未可子の5thシングルやナノの4thシングル、やなぎなぎの7thシングルがリリースされた。フィギュア&模型はBEACH QUEENSシリーズ「小豆梓」「HGUC 1/144 ドーベン・ウルフ」「MG 1/100 戦国アストレイ頑駄無」などがショップにならんでいる。
プレイステーション 4がついに国内販売開始!!
秋葉原の多くのショップでは22日の7時から発売が開始された、ソニー・コンピュータエンタテインメントの最新ゲーム機「プレイステーション 4」。数量限定パックとして、『KNACK (ナック)』製品版のプロダクトコードと1年の延長保障サービスが付帯する「First Limited Pack」と、上記のほか「PlayStation Camera」(価格6,279円)が同梱される「First Limited Pack with PlayStation Camera」の2種が用意されている。また、どちらにも添付物として、ワイヤレスコントローラー DUALSHOCK4×1、モノラルヘッドセット×1、電源コード×1、HDMIケーブル×1、USBケーブル×1などが付属。なお、価格やスペックは下表を参照してもらいたい。
|Main Processor
|Single-chip custom processor
CPU : x86-64 AMD "Jaguar" 8 cores
GPU : 1.84 TFLOPS AMD next-generation Radeon based graphics engine
|メモリ
|GDDR5 8GB
|ハードディスク
|500GB
|外形寸法
|約275mm×53mm×305mm(幅×高さ×奥行き: 最大突起含まず)
|質量
|約2.8kg
|光学ドライブ(読み出し専用)
|BD 6倍速CAV / DVD 8倍速CAV
|入出力
|Super-Speed USB(USB 3.0)ポート×2、AUXポート×1
|通信
|Ethernet(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)×1、IEEE 802.11 b/g/n、Bluetooth 2.1(EDR)
|電源
|AC 100-240V・50/60Hz
|消費電力
|最大250W
|動作環境温度
|5℃ - 35℃
|AV出力
|HDMI出力端子、光デジタル出力端子
|パッケージ名称
|メーカー
|価格
|プレイステーション 4 First Limited Pack
|ソニー・コンピュータエンタテインメント
|41,979円
|プレイステーション 4 First Limited Pack with PlayStation Camera
|46,179円
なお、本体の発売に合わせて、ローンチタイトルが12本発売されている。こちらは以下の表を参照してもらいたい。
|タイトル
|メーカー
|ジャンル
|価格
|FIFA 14 ワールドクラス サッカー
|エレクトロニック・アーツ
|スポーツ
|7,665円
|ニード・フォー・スピード ライバルズ
|エレクトロニック・アーツ
|アクションレーシング
|7,665円
|バトルフィールド 4
|エレクトロニック・アーツ
|FPS
|7,665円
|信長の野望・創造
|コーエーテクモゲームス
|歴史シミュレーション
|9,240円
|真・三國無双7 with 猛将伝
|コーエーテクモゲームス
|タクティカルアクション
|8,190円
|TOMBRAIDER DEFINITIVE EDITION
|スクウェア・エニックス
|サバイバルアクション
|4,800円
|コール オブ デューティ ゴースト
|スクウェア・エニックス
|FPS
|7,980円
|龍が如く 維新!
|セガ
|アクションアドベンチャー
|8,600円
|KILLZONE SHADOW FALL
|ソニー・コンピュータエンタテインメント
|FPS
|7,245円
|KNACK (ナック)
|ソニー・コンピュータエンタテインメント
|アクション
|5,145円
|NBA 2K14
|テイクツー・インタラクティブ・ジャパン
|バスケットボール
|6,090円
|アサシン クリード4 ブラック フラッグ
|ユービーアイソフト
|アクション
|8,820円