BBC EARTH『ウォーキング WITH ダイナソー』がBlu-ray/DVDとなって登場

BBC EARTHによる、世界213カ国で放送された、もっとも成功したドキュメンタリー・シリーズBBC EARTH『ウォーキング WITH ダイナソー』のBlu-ray&DVDがエイベックス・マーケティングより12月18日(水)にリリースされる。

本作は1999年にイギリスのBBCが制作したテレビシリーズで、英国アカデミー賞(TV部門)受賞、6部門でエミー賞にノミネートされるなど、世界的にもっとも成功したドキュメンタリー作品。番組は世界213カ国で放送され、視聴者数は7億人以上を記録、また、1分間の制作費が、最も高いドキュメンタリー作品としてギネス認定されるなど、BBC EARTHの代表的なブランドとなっている。

CGを駆使し、三畳紀から白亜紀に渡る中生代における恐竜の生態をバーチャルドキュメントとして描いており、エピソードごとに核となる恐竜を設定し、彼らに焦点を合わせつつ、共に生息する他の恐竜の生態をリアルに再現。恐竜ドキュメンタリー屈指の名作として世界中で愛されている。

TV規格外のクオリティを持った作品で、製作費は破格の12億円という、30分番組6話に巨費を投じて製作。また、映像美を追求するため、CGで再現する恐竜たちの姿をリアルに表現しようと、背景はすべて実際の自然映像を基に制作されており、恐竜時代の風景を残す自然を求め、一年半におよぶロケ地撮影が実施されており、1996年の企画から、歴史調査、ロケ、CG製作など、総製作には実に3年もの月日を費やし、完成されたという。

BBC EARTHの大人気ブランド『ウォーキング WITH ダイナソー』は、その高いクオリティから、大人まで楽しめるエンターテイメントとして定着。日本でも大成功した、等身大の恐竜たちをよみがえらせたライブ・イベントや、各種グッズ、2013年の12月に劇場公開される映画『ウォーキング WITH ダイナソー』など、その全ての原点となる、オリジナルシリーズがついにHDリマスター版で登場。

『ウォーキング WITH ダイナソー』と同時に、『伝説のビッグ・アル』『タイムスリップ! 恐竜時代』『海の恐竜たち』の3エピソードがリリースされるが、特に『伝説のビッグ・アル』は実物の化石がモチーフになったエピソードで、今回DVDが初リリースされる作品となっている。

『ウォーキング WITH ダイナソー』と『伝説のビッグ・アル』『タイムスリップ! 恐竜時代』『海の恐竜たち』の3つのエピソードは2013年12月18日(水)より発売開始予定。

リリース概要

■ウォーキング WITH ダイナソー BBCオリジナル・シリーズ (リマスター版)

12月18日発売 (12月4日よりレンタル開始)

Blu-ray : 7,035円 / DVD : 5,985円



■ウォーキング WITH ダイナソー スペシャル:伝説の恐竜ビッグ・アル

DVD : 2,940円

■ウォーキング WITH ダイナソー スペシャル:タイムスリップ! 恐竜時代

DVD : 2,940円

■ウォーキング WITH ダイナソー スペシャル:海の恐竜たち

DVD : 3,990円

発売元 : BBCワールドワイド / 販売元:エイベックス・マーケティング

(C) 2013 BBC Worldwide Ltd.

BBC and the BBC logos are trademarks of the British Broadcasting Corporation and are used under licence.

BBC logo (C) BBC 1996. All Rights Reserved.