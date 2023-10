今週、ゲームや映像作品の新作はなし。しかし、CDでは高垣彩陽のニューシングル「Next Destination」やみみめめMIMIが歌う「センチメンタルラブ」、新谷良子の7thアルバム「Blooming Line」がリリース。フィギュア&模型は「サクヤ」や「ねんどろいど れん&ダスウサ」がショップにならび始めている。

高垣彩陽「Next Destination」や新谷良子の7thアルバムがリリース

ミュージックレインから14日、高垣彩陽のニューシングル「Next Destination」が発売された。タイトル曲はTVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアG』のEDテーマで、カップリング曲として「Will」と「Memory」も収録。なお、初回限定盤はMusic Clip DVDが付属し、アニメ盤(期間生産限定盤)には「Next Destination(TVサイズロングイントロ ver.)」が収録されている。価格は初回限定盤が1,800円、アニメ盤(期間生産限定盤)と通常盤は各1,300円。

「Next Destination」初回限定盤 AKIHABARAゲーマーズ本店4Fでは専用コーナーを設置

A-Sketchから14日、みみめめMIMIが歌う「センチメンタルラブ」が発売。タイトル曲はTVアニメ「君のいる町」のOPテーマで、カップリング曲として初回限定盤は枝葉柚希[CV: 中島愛]、御島明日香[CV: 佐倉綾音]、神咲七海[CV: タカオユキ])が歌う「閃光ハナビ」を、通常盤には「Am I Ready?」を収録している。なお、初回限定盤は番組ノンテロップのOPムービーと、「センチメンタルラブ」ミュージックビデオが収録されたDVDが付属。価格は初回限定盤が1,680円、通常盤が1,260円。

ソニー・ミュージックレコーズから14日、UVERworldの「Fight For Liberty / Wizard CLUB」が発売された。収録曲は「Fight For Liberty」「Wizard CLUB」「a LOVELY TONE」の全3曲。さらに期間生産限定盤には、「Fight For Liberty(TV size)」も収録している。なお、初回生産限定盤は2013年2月28日にZEPP DiverCityにて行われた男性限定ライブから、「Don’t Think Feel」「23ワード」の映像を収録したDVDが付属。価格は初回生産限定盤が1,529円、期間生産限定盤が1,300円、通常盤は1,223円。

ランティスから14日、新谷良子の7thアルバム「Blooming Line」が発売された。タイトル曲のほか、「AUTOMATIC SENSATION」「バード・コート・ヤード」「Hello!! Hello!!」など全12曲を収録。さらに、「Blooming Line」のMusic Clipが収録されたDVDが付属する。価格は3,300円。