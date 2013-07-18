動画サービス「niconico」のニコニコ生放送にて、7月19日20:00より「ドラゴンクエストXで、山本一太IT担当大臣が投票呼びかけ 山本一太の直滑降ストリーム」の放送が決定した。

スクウェア・エニックスを訪問し、『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン』をプレイする山本一太内閣府特命担当大臣

山本一太内閣府特命担当大臣(IT担当大臣)は、7月12日に株式会社スクウェア・エニックスを訪問。その際にWii、Wii U用オンラインゲーム『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン』(以下：ドラゴンクエストX)もプレイし、ゲーム内を約30分間にわたって視察したという。その後、山本大臣は『ドラゴンクエストX』の齊藤陽介プロデューサーと成長戦略やネット選挙での活用等について議論し、オンライン上でユーザーとの対話を実施。ニコニコ生放送では、山本大臣による初めて『ドラゴンクエストX』視察の模様を収録した映像が放送される。

番組名:ドラゴンクエストXで、山本一太IT担当大臣が投票呼びかけ 山本一太の直滑降ストリーム

放送日時:2013年7月19日(金)

放送時間:20:00～

出演:山本一太(IT担当大臣、参議院議員)、齊藤陽介(『ドラゴンクエストX』プロデューサー)

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