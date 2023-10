今週、ゲームは『Minecraft: Xbox 360 Edition』が発売。CDでは日笠陽子の2ndシングル「終わらない詩」や、Rayの1stアルバム「RAYVE」がリリースされ注目を集めていた。フィギュア&模型はアルター「千石撫子」や「三日月夜空~悪の化身ver.~」「柏崎星奈~踊り子ver.~」「S.H.フィギュアーツ 金色の闇」が登場している。

『Minecraft: Xbox 360 Edition』発売! Xbox LIVE アーケードの人気作がディスク版に

日本マイクロソフトから6日、Xbox 360専用ソフト『Minecraft: Xbox 360 Edition』が発売された。すべてがブロックで作られた世界で、木や石、ダイヤモンド、黒曜石など好きな素材を組み合わせて何でも創ることができ、自由度の高いアクション&アドベンチャーと戦略&シミュレーションが楽しめる。世界一周できるジェットコースターを作ったり、モンスターと戦う日々を過ごしたり……。楽しみ方はまさにプレイヤー次第となっている。メーカー希望小売価格は2,079円。

『Minecraft: Xbox 360 Edition』

日笠陽子の2ndシングル「終わらない詩」やRayの1stアルバム「RAYVE」がリリース

ポニーキャニオンから5日、日笠陽子が歌う劇場アニメ『ハル』の主題歌「終わらない詩」が発売された。3作品3カ月連続リリースの2ndシングルで、カップリング曲として、「イノセント」も収録している。初回限定盤には、タイトル曲のMusic Videoを収録したDVDや8ページのブックレットが付属。価格は初回限定盤が1,800円、通常盤が1,200円。

「終わらない詩」初回限定盤 AKIHABARAゲーマーズ本店では専用コーナーを設置

ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパンから5日、Rayの1stアルバム「RAYVE」がリリース。「sign」(TVアニメ『あの夏で待ってる』OPテーマ)や「楽園PROJECT」(TVアニメ『To LOVEる-とらぶる-ダークネス』OPテーマ)、「Recall」(TVアニメ『AMNESIA』EDテーマ)といったTVアニメのタイアップ曲を含めた全13曲を収録している。初回限定盤には新作プロモーションビデオに加え、本人によるアニメタイアップ曲の「振り付け動画」も収録。価格は初回限定盤が3,675円、通常盤が3,150円。

「RAYVE」初回限定盤 こちらも4Fレジ前に専用コーナーが設置されていた

トイズファクトリーから5日、livetune adding Fukase(from SEKAI NO OWARI)の「Take Your Way」が発売された。タイトル曲はTVアニメ『DEVIL SURVIVOR2 the ANIMATION』のOPテーマで、カップリング曲には「Ready for Calming」と「Each and All」(『DEVIL SURVIVOR2 THE ANIMATION』挿入歌)を収録。初回限定盤には、「Take Your Way」MVを収録したDVDが付属する。価格は初回限定盤が1,500円、通常盤が1,000円。

日本コロムビアから5日、TVアニメ『デート・ア・ライブ』のBGM集「DATE A MUSIC FIRST HALF」が発売。TVアニメ第1話から第6話までの劇中BGMをのほか、OPテーマとEDテーマのTVサイズ、第3話の挿入歌として使用された夜刀神十香(CV: 井上麻里奈)のキャラクターソング「蕾がひらくとき」、さらに第1話のEDで使用された「Hatsukoi Winding Road」も収録している。価格は2,800円。

エグジットチューンズから5日、「EXIT TUNES PRESENTS Vocaloextra feat. GUMI、IA、MAYU」が発売。メジャーCD初収録の「無気力クーデター / Last Note.」をはじめ、「もやし女 / __(アンダーバー)P feat. MAYU」「天ノ弱 / 164 feat. GUMI」「夕暮れ蝉日記 / まふまふ feat. IA」ほか、人気ボカロPの書き下ろし新曲を多数収録している。価格は2,000円。

同社からは5日、「トラボティック・シンフォニー / トラボルタ feat. 初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ」も発売されている。動画共有サイトにて180万再生され、小説化も果たした「ココロ」で有名なトラボルタのメジャーデビューアルバム。100万再生超の「トエト」ほか、書き下ろし新曲も多数収録。価格は2,000円。