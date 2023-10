「初音ミク」や「GUMI」を中心とした名曲を世に送り出してきた人気ボカロP「40mP」のメジャー3rdアルバム『シンタイソクテイ/40mP feat.初音ミク、GUMI』が、3月20日にEXIT TUNESよりリリースされた。価格は2,000円。

「40mP」は、大ヒット曲となった「シリョクケンサ/GUMI」や「ドレミファロンド/初音ミク」、「ハートブレイク・ヘッドライン/GUMI」など、初音ミクやGUMIを中心とした名曲を世に送り出してきた人気ボカロP。2011年7月に2ndアルバム『小さな自分と大きな世界』を発売してオリコンウィークリーランキングで9位を獲得、現在Twitterのフォロワー数は13万人を超えるほど人気を博している。今回のアルバムは、「40mP」楽曲最大の魅力である爽やかでポップな楽曲からバラード、アップテンポな楽曲まで6曲の書き下ろしを含む全15曲を収録。ジャケットイラストは、「ぎた(guitar)」が手がけており、東京国立競技場を舞台に、保健の先生に扮した「GUMI」が、約40名のジャージ姿の「初音ミク」をシンタイソクテイ(身体測定&心体測定)するという、趣向を凝らしたジャケットデザインとなっている。

恒例のCD購入特典には、スマートフォンに対応した「たま」描き下ろしでシークレット含む全6種のオリジナルラバーストラップ(全5種+シークレットや人気収録曲イラストを使用したオリジナルマウスパッド(全7種+シークレット1種)が封入されている。店頭購入特典では、B2サイズポスター(一部店舗を除く、数量限定)、さらにCD同封のアンケートに答えると、ジャケットクリアファイルがもらえる応募者全員プレゼントキャンペーンも実施している。

豪華CD特典 販売店頭別初回購入者特典一覧

そして初回特典には、特典のために書き下ろされたアルバム収録曲の「ピアノアレンジCD」や人気絵師「たま」のイラストを使用した「クリアファイル」、「収録曲PVを8曲収録したDVD」や「メモ帳」「カレンダー」など、購入店舗ごとに充実したオリジナル特典がプレゼントされる。実施店舗や特典の内容は公式サイトまで。

なお、CDのリリースを記念して、4月20日にアニメイト天王寺、21日にアニメイト新宿にて握手&サイン会も開催される。

■『シンタイソクテイ/40mP feat.初音ミク、GUMI』トラックリスト

1.シンタイソクテイ/40mP feat.初音ミク

2.少年カメラ/40mP feat.GUMI

3.シリョクケンサ/40mP feat.GUMI

4.夢の中の恋人/40mP feat.初音ミク

5.八月の風/40mP feat.GUMI

6.ハートブレイク・ヘッドライン/40mP feat.GUMI

7.純情スカート/40mP feat.初音ミク

8.ナケナシノチカラ/40mP feat.初音ミク

9.17cm/40mP feat.GUMI

10.雨とアスファルト/40mP feat.初音ミク

11.通勤列車/40mP feat.GUMI

12.春に一番近い街/40mP feat.GUMI

13.ドレミファロンド/40mP feat.初音ミク

14.ほころび/40mP feat.初音ミク・GUMI

15.Smile again/40mP feat.初音ミク・GUMI



(C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)INTERNET Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED