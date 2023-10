今週、ゲームは『スーパーロボット大戦UX』『ソードアート・オンライン -インフィニティ・モーメント-』などが発売。映像作品では小松未可子の『MIKAKO KOMATSU THE FIRST ALL DAYS』が、CDはゆいかおりのニューシングル「Shiny Blue」や茅原実里のアルバム「Minori Chihara B-side Collection」が注目を集めていた。フィギュア&模型では「古手川唯」や「1/144 Gサイフォス」が登場している。

『スーパーロボット大戦UX』『SAO -インフィニティ・モーメント-』が発売

バンダイナムコゲームスから14日、ニンテンドー3DS専用ソフト『スーパーロボット大戦UX』が発売された。今作の特徴は、ゲームボーイ・アドバンスやニンテンドーDS系の「スパロボ」としては初めてキャラクターボイスを実装したことだ。アニメーション演出もさらに進化し、ハードの特徴を活かした裸眼立体視が可能なロボットシミュレーションRPGとなっている。初参戦となるのは、『機神咆吼デモンベイン』『蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH』『リーンの翼』『「電脳戦機バーチャロン」シリーズ フェイ・イェンHD』『劇場版 機動戦士ガンダムOO -A wakening of Trailblazer-』『SDガンダム 三国伝 Brave Battle warriors』『マジンカイザーSKL』『HEROMAN』の8作品となっている。メーカー希望小売価格は通常版が7,140円、同ダウンロード版が7,140円。なお、本体同梱版「ニンテンドー3DS LL スーパーロボット大戦UX バック」も用意されており、こちらの価格は26,040円。

『スーパーロボット大戦UX』通常版 本体同梱版「ニンテンドー3DS LL スーパーロボット大戦UX バック」 ソフマップ アミューズメント館では店内外で発売開始をアピール

同社からは14日、プレイステーション・ポータブル専用ソフト『ソードアート・オンライン -インフィニティ・モーメント-』も発売されている。プレイヤーはキリトを操作し、パートナーとともに浮遊城「アインクラッド」75層から100層を踏破していき、ゲームのクリアを目指すという擬似MMORPGとなっている。初回限定版にはスペシャルコンテンツを収録したDVDが2枚付属するほか、サウンドトラックCD、カスタムテーマ10種とスペシャル防具「水着」がショップで開放されるプロダクトコードなどが同梱される。メーカー希望小売価格は初回限定生産版が9,980円、通常版が6,280円、ダウンロード版は6,280円。

『ソードアート・オンライン -インフィニティ・モーメント-』通常版 ソフマップ アミューズメント館は店内でトレーラーを流しながらの陳列

スクウェア・エニックスから14日、プレイステーション 3専用ソフト『キングダム ハーツ -HD 1.5 リミックス-』が発売された。『KINGDOM HEARTS -FINAL MIX-』『KINGDOM HEARTS Re:Chein of Memories』『KINGDOM HEARTS 358/2 Days』という言わずと知れたRPGの人気3タイトルをHD画質で収録している。メーカー希望小売価格は6,980円。

『キングダム ハーツ -HD 1.5 リミックス-』 ソフマップ アミューズメント館は店外のモニターにてトレーラーを再生中

カプコンから14日、プレイステーション 3およびXbox 360専用ソフト『ヴァンパイア リザレクション』が発売された。1995年3月に発売された対戦格闘ゲーム『ヴァンパイアハンター』と、1997年5月に発売された『ヴァンパイアセイヴァー』を1枚のディスクに収録し、オンライン時には2~8名で遊ぶことができるのが特徴となっている。メーカー希望小売価格は各2,990円。

『ヴァンパイア リザレクション』プレイステーション 3版 ソフマップ アミューズメント館は店外のモニターでトレーラーを流していた

ソニー・コンピュータエンタテインメントから14日、プレイステーション 3専用ソフト『God of War: Ascension』が発売された。物語は第1作以前の、クレイトスがまだ人間だったころのストーリーを描いた完全新作のアクションゲームとなっている。今作では、シングルプレイのほか、オンラインマルチプレイが楽しめることがひとつの特徴となっている。マルチプレイモードのプレイヤーキャラクターとして「ベルセウス」「オリオン」「アキレス」「オデッセイウス」が使えるプロダクトコードが封入されているほか、プレイステーション 3専用ソフト『The Last of Us』の時限解除式体験版がダウンロードできる権利も付属。メーカー希望小売価格は5,980円。さらにオリジナルデザインのDUALSHOCK3同梱版も数量限定で発売されており、特典として武器アイテム「God of War: Ascension マルチプレイ用:ジャッジメントブレード」のプロダクトコードが封入。こちらのメーカー希望小売価格は9,980円。