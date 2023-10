ドワンゴは、自社が運営するネットライブサービス「ニコニコ生放送:Q」の公式チャンネル「ニコニコアニメスペシャル」にて、TVアニメ『とある魔術の禁書目II』『ビビッドレッド・オペレーション』『TARI TARI』といった人気作品を一挙無料放送を決定し、2月15日(金)より順次放送がスタートする。

「ニコニコアニメスペシャル」は、過去に放映されたテレビアニメの全話を一挙に視聴できる公式チャンネル。今回放送が予定されているのは、『とある魔術の禁書目録II』第1話~第24話、『ビビッドレッド・オペレーション』第1話~第6話、『TARI TARI』第1話~第13話、『花咲くいろは』第1話~第26話、『ヒカルの碁』第60話~第75話など。

なお、放送作品は追加される可能性があり、最新情報は公式チャンネルにて随時発表となる。

『とある魔術の禁書目録II』(C) 鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX II 『ビビッドレッド・オペレーション』(C) vividred project・MBS 『TARI TARI』(C) tari tari project

(C) 鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX II

(C) vividred project・MBS

(C) tari tari project