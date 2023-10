AKB48のメンバーが出演した歴代の映画&TVドラマ作品を集めた「AKB48映画特集」が、1月29日(火)~2月6日(水)の約1週間にわたって、動画サービス「niconico」の「ニコニコ生放送:Q」にて放送される。

「AKB48映画特集」

(c)2007「伝染歌」フィルムパートナーズ(c)岡田和人(ヤングチャンピオン)2010 (c)「DOCUMENTARY of AKB48」製作委員会(c)2008「ドラマ鉄道むすめ」製作委員会/トミーテック(c)2009 アートポート(c)2010山田悠介・幻冬舎 / 「×ゲーム」製作委員会(c)2012「ひとりかくれんぼ 劇場版~真・都市伝説」製作委員会(c)2011 KBC CO.,LTD.(c)2012 KBC CO.,LTD.

本特集は、AKB48の新作ドキュメンタリー映画『DOCUMENTARY of AKB48 No flower without rain 少女たちは涙の後に何を見る?』の全国公開(2013年2月1日)を記念して企画された。期間中はドキュメンタリー映画『DOCUMENTARY of AKB48 to be continued 10年後、少女たちは今の自分に何を思うのだろう?』をはじめ、大島優子、小嶋陽菜らが出演する映画『伝染歌』、篠田麻里子、指原莉乃が主演したTVドラマ『福岡恋愛白書』などを放送するという。

なお、『DOCUMENTARY of AKB48 to be continued 10年後、少女たちは今の自分に何を思うのだろう?』はプレミアム会員限定の無料放送、『DOCUMENTARY of AKB48 Show mus go on 少女 たちは傷つきながら、夢を見る』は全会員対象の有料放送(400pt)となる。詳細は本特集公式チャンネルまで。

番組概要

番組名 「大島優子、小嶋陽菜「伝染歌」AKB48映画特集」 放送日時 1月29日(火)20時00分~ 番組URL http://live.nicovideo.jp/watch/lv123784180 放送形態 無料(全会員視聴可能)

番組名 「映画『DOCUMENTARY of AKB48 to be continued 10年後、少女たちは今の自分に何を思うのだろう?』」 放送日時 1月31日(木)20時00分~ 番組URL http://live.nicovideo.jp/watch/lv123821290 放送形態 無料(プレミアム会員限定で視聴可能)

番組名 「映画『DOCUMENTARY of AKB48 Show mus go on 少女 たちは傷つきながら、夢を見る』」 放送日時 2月1日(金)21時30分~ 番組URL http://live.nicovideo.jp/watch/lv123693945 放送形態 有料(全会員:400pt)

番組名 「宮澤佐江・河西智美『鉄道むすめ』AKB48映画特集」 放送日時 2月2日(土)21時00分~ 番組URL http://live.nicovideo.jp/watch/lv123784458 放送形態 無料(※全会員視聴可能)

番組名 「大島優子『テケテケ』AKB48映画特集」 放送日時 2月3日(日)22時30分~ 番組URL http://live.nicovideo.jp/watch/lv123782891 放送形態 無料(※全会員視聴可能)

番組名 「菊地あやか、仲川遥香『×ゲーム』AKB48映画特集」 放送日時 2月4日(月)22時10分~ 番組URL http://live.nicovideo.jp/watch/lv123784600 放送形態 無料(※全会員視聴可能)

番組名 「野中美郷『ひとりかくれんぼ 劇場版~真・都市伝説』AKB48映画特集」 放送日時 2月5日(火)20時50分~ 番組URL http://live.nicovideo.jp/watch/lv123784700 放送形態 無料(※全会員視聴可能)