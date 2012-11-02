ドワンゴは、動画サービス「niconico」の「ニコニコ生放送」にて、アメリカ大使館が主催するアメリカ大統領選特別番組を11月6日(火)から16時間にわたり生放送すると発表した。
本番組はアメリカ大統領選の現地開票直後から放送を始め、現地からの中継・インタビュー映像などを挟みながら、開票結果発表まで16時間にわたって生放送を行うもの。総合司会は、メディアアクティビストとして活躍する津田大介氏が務め、ゲスト出演者にはジャーナリスト、芸能人、作家、大学教授、評論家など、15人以上の多様な知識人メンバーを招き、今回の大統領選をあらゆる角度からを語り尽くすという。
なお、番組は11のプログラムで構成され、オバマ・ロムニー両陣営の戦略、日米関係のゆくえについて議論するほか、アメリカ政治の基礎知識なども解説していくという。詳細は本番組特設サイトまで。
番組概要
|番組
|「アメリカ大統領選【オバマvsロムニー】開票まで16時間ぶっ通し! 解説＆実況生放送」
|日時
|2012年11月6日(火)22:30～11月7日(水)15:00
|主催
|アメリカ合衆国大使館
|共催
|ドワンゴ
|出演者
|＜敬称略＞※五十音順、VTR出演含む
総合司会：津田大介、ナビゲーター：七尾功
麻木久仁子(タレント)、伊勢谷友介(俳優・映画監督・リバースプロジェクト代表)、上杉隆(公益社団法人自由報道協会 代表理事)、海野素央(明治大学教授)、佐久間裕美子(米在住ジャーナリスト)、ジョン・V・ルース(駐日米国大使)、杉本誠司(株式会社ニワンゴ社長) 、津田大介(メディア・アクティビスト)、土井香苗(ヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表)、冨倉由樹央(クーリエ・ジャポン編集長)、中西玲人(アメリカ大使館)、中山俊宏(青山学院大学教授)、七尾功(ニコニコ動画 政治担当部長)、平野啓一郎(小説家)、村上龍(作家)、町山智浩(米在住映画評論家・ジャーナリスト)、モーリー・ロバートソン(ジャーナリスト・作家・ミュージシャン)、諸國紗代子(2011ミス東大)、リチャード・メイ(アメリカ大使館文化担当官)
|URL
|http://live.nicovideo.jp/watch/lv113674556