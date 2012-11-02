出演者

＜敬称略＞※五十音順、VTR出演含む

総合司会：津田大介、ナビゲーター：七尾功

麻木久仁子(タレント)、伊勢谷友介(俳優・映画監督・リバースプロジェクト代表)、上杉隆(公益社団法人自由報道協会 代表理事)、海野素央(明治大学教授)、佐久間裕美子(米在住ジャーナリスト)、ジョン・V・ルース(駐日米国大使)、杉本誠司(株式会社ニワンゴ社長) 、津田大介(メディア・アクティビスト)、土井香苗(ヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表)、冨倉由樹央(クーリエ・ジャポン編集長)、中西玲人(アメリカ大使館)、中山俊宏(青山学院大学教授)、七尾功(ニコニコ動画 政治担当部長)、平野啓一郎(小説家)、村上龍(作家)、町山智浩(米在住映画評論家・ジャーナリスト)、モーリー・ロバートソン(ジャーナリスト・作家・ミュージシャン)、諸國紗代子(2011ミス東大)、リチャード・メイ(アメリカ大使館文化担当官)