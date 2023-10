今週、ゲームは『リトルビッグプラネット PlayStation Vita』『ファイナル・ファンタジーIII』『暁の護衛 トリニティ』などが発売。映像作品は『境界線上のホライゾンII』や『貧乏神が!』『ゆるゆり♪♪』などの第1巻が、CDでは堀江由衣の「BEST ALBUM」が注目を浴びていた。フィギュア&模型は「アイギス メイド服ver.」「アストレア バニーVer.」などが発売開始となっている。

『リトルビッグプラネット PlayStation Vita』『FFIII』などが登場!!

ソニー・コンピュータエンタテインメントから20日、PS Vita専用ソフト『リトルビッグプラネット PlayStation Vita』が発売された。つかむ、ひっぱる、ジャンプするなどの明快操作に加えて、タッチ操作とモーションセンサー機能が新たに追加されている。おもちゃ箱をひっくり返したような仕掛けが盛りだくさんなステージを傾けたり、タッチしたり、PS Vitaの機能を駆使して仕掛けを解いていくアクションゲーム。なお、今作ではオンラインに接続すれば最大4人までの協力プレイが可能で、ボイスチャットにも対応する。メーカー希望小売価格はPS Vitaカード版が3,980円、ダウンロード版が3,200円。

『リトルビッグプラネット PlayStation Vita』 ソフマップ アミューズメント館ではトレーラーを流して発売をアピール

スクウェア・エニックスから20日、プレイステーション・ポータブル専用ソフト『ファイナル・ファンタジーIII』が発売された。1990年4月にファミリーコンピュータ用RPGをプレイステーション・ポータブルに移植。ベースはニンテンドーDS版で、画面比率16:9にあわせてグラフィックが再調整されている。メーカー希望小売価格はUMD版が3,990円、ダウンロード版が3,300円。

『ファイナル・ファンタジーIII』 ソフマップ アミューズメント館は大型モニターでデモを流していた

5pb.から20日、プレイステーション 3およびプレイステーション・ポータブル専用ソフト『暁の護衛 トリニティ』が発売された。2008年3月に、しゃんぐりらよりPC用ソフトとして発売された恋愛アドベンチャーゲーム。今作では本編のほか、ファンディスク『暁の護衛~プリンシバルたちの休日』、さらに続編である『暁の護衛~罪深き終末論~』とシリーズ全てを収録した大ボリュームとなっている。限定版には、特典としてラバーキーホルダーが付属するほか、ドラマCD「湯気深き温泉宿」も同梱。メーカー希望小売価格は限定版が各10,290円、通常版が各8,190円。

『暁の護衛 トリニティ』プレイステーション 3 限定版 プレイステーション 3の通常版 『暁の護衛 トリニティ』プレイステーション・ポータブル 限定版 プレイステーション・ポータブルの通常版

バンダイナムコゲームスから20日、『エウレカセブンAO -ユングフラウの花々たち- GAME&OVA Hybrid Disc』が発売となった。プレイステーション3ではOVAのほか、ゲームも楽しめるというHybrid Disc仕様。ゲームはプレイステーション 3専用ソフト『EUREKA SEVEN AO ATTACK THE LEGEND』を、OVAは『エウレカセブンAO -ユングフラウの花々たち-』を収録している。また、『交響詩篇エウレカセブン』のオリジナルストーリー第51話「ニュー・オーダー」の2012年4月ON AIR Ver.や、「パチスロ交響詩篇エウレカセブン」プレミアムービー「The Day After」なども収録。さらに初回限定生産版は、声優陣による座談会の様子や、『エウレカセブンAO -ユングフラウの花々たち-』の絵コンテ&台本、さらに豪華ブックレット「EUREKA SEVEN ARCHIVE」が付属する。メーカー希望小売価格は初回限定生産版が10,500円、通常版が7,980円。

『エウレカセブンAO -ユングフラウの花々たち- GAME&OVA Hybrid Disc』初回生産限定版 こちらは通常版

同社からは、プレイステーション・ポータブル専用ソフト『TIGER & BUNNY オンエアジャック!』が発売された。プレイヤーは主人公「ワイルドタイガー」となって、パートナーの「バーナビー」と共に数々の事件に挑戦するTVショーアクション。「オンエアジャック」でカメラ独り占めのバーチャルステージに突入、ド派手に演出し視聴率を荒稼ぎするのが目的となる。また、会話シーンはゲーム録り下ろしのフルボイスで、さらにゲームオリジナルのオープニング映像も収録。メーカー希望小売価格は6,280円。