今週、ゲームは『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3D』が発売。映像作品は『ライブ うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVELIVE1000%』や坂本真綾、今井麻美のライブDVDが、CDでは「ゆるゆりでゅえっとそんぐ♪『恋のダブルパンチ』」や川田まみの新譜がリリースされた。フィギュア&模型は「黒猫」「figma ドロッセル(チャーミング)」などが登場。

『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3D』が発売

スクウェア・エニックスから31日、ニンテンドー3DS専用ソフト『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3D』が発売された。「タイジュの国」を舞台に『ドラゴンクエストVI 幻の大地』の仲間キャラクター・テリーの少年時代が描かれるRPG。自動生成ダンジョンには総勢600種類以上のモンスターが出現し、「スカウトアタック」で仲間にすることもでき、最大4体のモンスターでパーティを組んでバトルを繰り広げる。また、Wi-Fi通信を使って全国のプレイヤーとランキングでモンスターの強さを競い合うWi-Fiランキングバトルなども用意。メーカー希望小売価格は5,490円。なお、ニンテンドー3DS本体同梱版も発売されており、こちらの価格は20,490円。

『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3D』 ソフマップ アミューズメント館では店内外で発売をアピール

『うたの☆プリンスさまっ♪』など、ライブ映像3作品がリリース

ムービックから31日、『ライブ うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVELIVE1000%』のDVDが発売された。寺島拓篤、鈴村健一、谷山紀章、宮野真守、諏訪部順一、下野紘、鳥海浩輔といったキャスト総出演の超激レアイベントの模様を収録。映像特典として「イベントドキュメント」、封入特典として「パンフレット縮刷版」が同梱されている。メーカー希望小売価格は6,090円。

フライングドッグから30日、坂本真綾のライブ『Maaya Sakamoto Live 2011 in the silence』のBlu-ray Disc&DVDが発売された。3枚のコンセプトアルバム「イージーリスニング」「30minutes night flight」「Driving in the silence」を、すべてCDの曲順どおりに再現したLIVE SHOW。その模様を完全収録している。メーカー希望小売価格はBD版が7,350円、DVD版が6,300円。

『Maaya Sakamoto Live 2011 in the silence』BD版 同DVD版

5pb.から30日、今井麻美のライブ『Live Tour Aroma of happiness - 2011.12.25 at SHIBUYA-AX -』のBlu-ray Disc&DVDが発売された。2011年12月25日に行った第3弾ソロライブツアー・ファイナルの模様を収録。加えて、横浜、京都ライブの模様もダイジェストで織り交ぜたマル秘映像も収録されている。メーカー希望小売価格はBD版が7,350円、DVD版が6,300円。