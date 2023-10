さまざまなキャラクターアイテムの商品企画・開発・販売をしている、株式会社ホビージャパンより、株式会社スクウェア・エニックスとのコラボレーション企画として実現した『ファイナルファンタジー・トレーディングカードゲーム(FF-TCG)』のChapterVI「ブースターパック」が6月22日(金)に発売される。

『ファイナルファンタジー・トレーディングカードゲーム(FF-TCG)』(発売元:スクウェア・エニックス、企画・販売元:ホビージャパン)は、「ファイナルファンタジー」シリーズに登場するキャラクターや召喚獣を駆使して対戦相手と戦う一対一のカードゲーム。プレイヤーは、50枚のカードで構成されたデッキを作り、それを使用して対戦する。

ChapterVIとして、通常カード90種類+プレミアムカード90種類=計180種類の中からランダムでカードが8枚封入されたブースターパックを発売する。

カーバンクル ミュート シド・ランデル ヘカトンケイル

クリオネ エース チョコボ カード裏

【商品概要】

商品名:

ファイナルファンタジー・トレーディングカードゲーム(FF-TCG)ChapterVI

「ブースターパックChapterVI」

発売日:6月22日(金)

価格:1パック8枚入り税込み330円(本体314円)

発売元:スクウェア・エニックス 企画・販売元:ホビージャパン



【ChapterVI収録タイトル】

■『ファイナルファンタジーIII』

■『ファイナルファンタジーIV』

■『ファイナルファンタジーXI』

■『ファイナルファンタジーXIII』

■『ファイナルファンタジーXIII-2』

■『ファイナルファンタジータクティクス』

■『ファイナルファンタジータクティクス アドバンス』

■『ファイナルファンタジー零式』

■『シアトリズム ファイナルファンタジー』

※『ファイナルファンタジータクティクス アドバンス』は、ChapterVIから新たに『FF-TCG』に収録されるタイト





■ファイナルファンタジー・トレーディングカードゲーム(FF-TCG)公式サイト

http://www.square-enix-shop.com/jp/ff-tcg/



(C)SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

FINAL FANTASY is a registered trademark or trademark of Square Enix Holdings Co., Ltd.





※カード画像は開発中のものです。今後、変更になる場合があります。