今週、ゲームは『ワンピース 海賊無双』『グレイトバトル フルブラスト』などが発売された。映像作品は『劇場版ハヤテのごとく! HEAVEN IS A PLACE ON EARTH +99』、CDでは茅原実里の4thアルバム「D-Formation」や「鋼の錬金術師 THE BEST」がリリース。また、フィギュア&模型は『シャイニング・ハーツ』の「ローナ」ほか、「シャナ」や「めんま」などの人気キャラクターフィギュアが登場している。

『ワンピース 海賊無双』が各ショップの店頭前を無双状態に

バンダイナムコゲームスから1日、プレイステーション 3専用ソフト『ワンピース 海賊無双』が発売された。麦わらの一味が無数の敵に立ち向かい、一騎当千の大暴れを繰り広げる無双アクション。開発はコーエーテクモゲームスのω-Force(オメガフォース)が担当しており、アクションの爽快感はそのままに原作『ONE PIECE』のストーリーを追体験できる。ゲームはギミック満載のアドベンチャーステージと、迫力のバトルが楽しめる無双ステージを用意。クリアすることでボスとの対決やキャラクターの能力を強化していくことができる。メーカー希望小売価格は8,190円。そのほか、設定&ビジュアルブック、コレクションピンバッチ(全15種)、オリジナルサントラCDが付属する「TREASURE BOX」(価格12,390円)や、オリジナルデザインのプレイステーション 3本体が同梱された「GOLD EDITION」(価格38,170円)もラインナップされている。

『ワンピース 海賊無双』 ソフマップ アミューズメント館はもちろんイチオシソフトに 同店では店頭にも大型モニターを設置し、発売を強力にPR アソビットシティも店頭脇に専用コーナーを設置

同社からは、プレイステーション・ポータブル専用ソフト『グレイトバトル フルブラスト』も発売されている。ウルトラマン×仮面ライダー×ガンダムが夢の共演を果たした、新コンパチヒーローシリーズの第1弾となるヒーローアクション。出撃メンバー3人を選びステージを攻略していくのだが、ヒーローと敵には相性が存在するため、コンパチチェンジによる交代や、攻撃中に交代が可能なアタックチェンジを使いこなすことが重要となる。なお、プレイステーション・ポータブル専用ソフト『バトルドッジボール3』や音楽CD、スペシャルブックレットが特製BOXに収められた限定版「ツインバトルBOX」も用意されている。メーカー希望小売価格はUMD版とダウンロード版が各6,280円、限定版が11,530円。