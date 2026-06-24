1,000円前後でお酒1杯＋つまみを楽しむ「1000円くらいで1杯飲んで帰りたい」シリーズ。今回はイオンリカーです。イオンリカーはイオングループのワイン専門店ですが、実は店内でちょい飲みを楽しめるメニューもあり、特に大崎ブライトコア店(東京都品川区)はテラス席もあり、休日のリフレッシュにもぴったりです。

角打ちもできる!?

イオンリカーは、主に東京都内にあるイオンのワイン専門店です。加えて、バルのみの展開は高崎・新浦安・横須賀・長野・徳島でもやっています。

イオンリカー

筆者は大崎駅から徒歩5分ほどの場所にある、大崎ブライトコア店に来ました。店内に入るとお酒がずらり!

お酒の種類と数がかなり豊富

入口に掲示されていた看板によると、店内で販売しているお酒に1人あたり＋110円払うことで角打ち(酒販売店の一角でお酒とおつまみを楽しめること)ができるようです。

店内にはワインはもちろん、缶ビールや日本酒、焼酎なども販売していました。

ワイン専門店だけどビールの種類もかなり多い

さらに缶詰から乾きもの、ポテトチップスなどおつまみもかなり充実しています。この中から好きな組み合わせを選んでその場で楽しめるのですね!

店内のお酒から好きなものを選ぶのも楽しそうですが、角打ち専用のメニューもありました! 16時から20時はハッピーアワーでワイン2杯と選べるおつまみ1品で660円。12時から21時は「ワイン1種とおつまみ1種」、もしくは「生ビールとおつまみ」で各550円です。おつまみは「ワインに合うおつまみ」「ビーフ＆チーズパイ」「黒豚にくまん2個」「ピッツアマルゲリータ」「アップルパイ」から選べますがどれも豪華。

ちなみにカフェタイムとして12時から16時は、コーヒーと「アップルパイ」「ビーフ＆チーズパイ」「黒豚にくまん2個」「ピッツアマルゲリータ」のいずれかがついて385円というセットも。

内容の豪華さを考えると破格では

店内には立吞みスペースとカウンター席のような場所があります。雨の日などはここでも良いのですが……

店の外にはテラス席もあり、天気と気温が許せばここは良さそう! ということで筆者はここでちょい飲みさせていただくことにしました。

テラス席風の場所が

この価格で!? 想像以上の豪華さ

筆者は、「ワイン1種＋ワインに合うおつまみ」(550円)と、「生ビール＋トリュフチップス＆ナッツ」(550円)を注文しました。合計1,100円です。

ワインはサーバーから自分で好きなものを選ぶか、スパークリングワインが良いかを聞かれたのでスパークリングワインを頼みました。普段あまり飲む機会がないのでテンションがあがります。

「ワインに合うおつまみ」とは一体なんだろうと思っていたら、カマンベールチーズ・パテドカンパーニュ・バゲットでした。

生ビールはちゃんとサーバーから注いでくれたなめらか泡タイプ!

泡がなめらかなやつは嬉しい

おつまみはトリュフチップス＆ナッツですが、ちょうどいい量ですね。

カマンベールチーズとパテドカンパーニュはバゲットに乗せて食べても良いし、そのまま食べても良いです。確かにワインに合うおつまみとしては最高の布陣。

バゲットに乗せても良い

と思っていたら、ただのバゲットではありませんでした。中にガーリックバター的なものがたっぷり挟まっていてギルティ＆お酒がすすむ!

トリュフチップスは尖った塩味と濃く香るトリュフ味が幸せです。スパークリングワインにも合うし生ビールにも合う。そして、その分ナッツは塩味がほぼありません。交互に食べることで味わいはちょうどよくなります。いくらお酒と一緒でも塩味強すぎが続くと疲れてしまうんですが、このあたりもちゃんと一緒に食べた時どう感じるかを考えてくれている愛情を感じました。

トリュフ味が濃いチップスは幸せ

これで1,100円。これからの季節でも夕方～夜ならテラス席でも気持ちいいです。大崎駅付近のタワーマンションの狭間にある場所なんですが、緑も美しくて癒されます。夕方になると1人で楽しむ方からご夫婦までかなり多くの方でにぎわっていました。近所の方は毎週来れるのかな～。こんな週末、羨ましいです。