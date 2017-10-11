Rails技術者認定試験運営委員会、Rails 5 技術者認定ブロンズ試験発表

Rails技術者認定試験運営委員会は10月10日、 Rails 5.0に対応した「Rails5技術者認定ブロンズ試験」を発表した。ベータ試験は11月12日にコワーキングスペース茅場町 Co-Edoで実施する。ベータ試験の受験料は3240円。
ブロンズ試験は、Ruby on Railsの基本知識を問う試験であり、これまでRails3技術者認定ブロンズ試験」と「Rails4技術者認定ブロンズ試験」が実施されている。
ブロンズ試験に加え、Ruby on Railsの実務で使えるコーディング力を問う試験として、「シルバー試験」も実施されているシルバー試験はまだRuby on Rails 5.0に対応していない。
Rails5技術者認定ブロンズ試験」の出題範囲は、以下の表のとおり。
|項目
|出題割合
|Ruby on Rails概要
|10%
|ActiveRecordとActiveModel
|35%
|ActionPack
|20%
|ActionView
|15%
|ActionMailer
|5%
|ActionCableとActiveJob
|5%
|テスト(Minitest)
|10%
受験料金は1万円で、学割・教員割価格は5000円(いずれも税別)。試験開始は2018年春の予定。