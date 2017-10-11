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          Rails技術者認定試験運営委員会、Rails 5 技術者認定ブロンズ試験発表

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          Rails技術者認定試験運営委員会は10月10日、 Rails 5.0に対応した「Rails5技術者認定ブロンズ試験」を発表した。ベータ試験は11月12日にコワーキングスペース茅場町 Co-Edoで実施する。ベータ試験の受験料は3240円。

          「Rails5技術者認定ブロンズ試験」のロゴマーク

          ブロンズ試験は、Ruby on Railsの基本知識を問う試験であり、これまでRails3技術者認定ブロンズ試験」と「Rails4技術者認定ブロンズ試験」が実施されている。

          ブロンズ試験に加え、Ruby on Railsの実務で使えるコーディング力を問う試験として、「シルバー試験」も実施されているシルバー試験はまだRuby on Rails 5.0に対応していない。

          Rails5技術者認定ブロンズ試験」の出題範囲は、以下の表のとおり。

          項目 出題割合
          Ruby on Rails概要 10%
          ActiveRecordとActiveModel 35%
          ActionPack 20%
          ActionView 15%
          ActionMailer 5%
          ActionCableとActiveJob 5%
          テスト(Minitest) 10%

          受験料金は1万円で、学割・教員割価格は5000円(いずれも税別)。試験開始は2018年春の予定。

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