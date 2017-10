新作アニメも収録！CLAMP版「HiGH&LOW」フラッシュアニメ付き特装版

「HiGH&LOW g-sword」通常盤。 (c)HI-AX/LDH ASIA ©CLAMP・ST/講談社

CLAMP「HiGH&LOW g-sword」の通常版およびDVD付きの特装版が、10月17日に発売される。

週刊少年マガジン(講談社)にて連載された「HiGH&LOW g-sword」は、山王連合会、White Rascals、鬼邪高校、RUDE BOYS、達磨一家の、5つのチームが拮抗するSWORD地区を舞台に、それぞれのプライドを懸けて巻き起こす戦いを描く「HiGH&LOW」シリーズのコミカライズ作品。マンガ版では、SWORDのトップとその仲間たちのゆるくてポンコツな、かわいい日常が綴られた。

またDVD付きの特装版には、実写版キャストが声を担当した「HiGH&LOW g-sword」のフラッシュアニメを同梱。日本テレビ系「スッキリ!!」でオンエアされた「雨宮兄弟編」、イベントスペース「HiGH&LOW THE LAND」で上映された「山王連合会編」、映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」の公開記念に製作された「NO MORE映画泥棒」とのコラボアニメ、そして新作オリジナルアニメ「SWORD+MIGHTY編」が収められる。

なおシリーズ最終章と謳われる映画「HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION」は、11月11日より全国ロードショー。

