Windows 10 Mobileの新ハード「注力しない」、Microsoft幹部がツイート

米MicrosoftでOSブループ担当副社長を務めるJoe Belfiore氏(the Operating Systems Group担当副社長)のツイートが注目を集めている。該当のツイートはユーザーからの質問に回答したもので、同氏は今後Windows 10 Mobileの新しいハードウェアを製造しない考えを示した。

Of course we'll continue to support the platform.. bug fixes, security updates, etc. But building new features/hw aren't the focus. 😟 https://t.co/0CH9TZdIFu