TVアニメ『Wake Up, Girls！ 新章』、放送日に店頭訪問&ライブイベント開催

放送初日を迎えた『Wake Up, Girls! 新章』を記念し、Wake Up, Girls!のメンバーによるミニライブが東京お台場ヴィーナスフォートにて開催。また、秋葉原・池袋・渋谷の各販売店舗(計10店舗)への訪問も行われたほか、深夜2時5分からの放送に伴い、ニコニコ生放送では特番『「Wake Up, Girls!新章」初回 直前生放送!~みんなでひとつ~」』も放送された。

放送特番内では今後の商品やイベントも発表。12月20日(水)には「Wake Up, Girls! 新章 キャラクターソングシリーズ 」の発売が決定した。第三弾となるキャラソンは、今回も島田真夢(cv. 吉岡茉祐)ら、Wake Up, Girls!のメンバー7人それぞれのシングルが発売になる。

さらに、12月27日(水)には、Blu-ray第1巻も発売が決定。今回は過去テレビ東京にて放送されたバラエティ番組の特別版「わぐばん!新章」が映像特典で収録されるほか、昨年幕張で開催された「Wake Up, Girls!FESTA.2016 SUPERLIVE」も収録。加えて、2018年5月12日に幕張メッセイベントホールにて開催されるスペシャルイベントの抽選優先販売申込券の封入も決定した。出演は、Wake Up, Girls!(吉岡茉祐、永野愛理、田中美海、青山吉能、山下七海、奥野香耶、高木美佑)ほかが予定されている。

TVアニメ『Wake Up, Girls! 新章』は、テレビ東京、仙台放送、AT-Xにて放送。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)Green Leaves / Wake Up, Girls!3製作委員会