［新宿アニソンスコープ］「キンプラ」サントラ盤が首位　DearDreamや刀剣男士も人気

アニソンが充実していることで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー・樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声をお伝えする「新宿アニソンスコープ」。同店の9月25日~10月1日の1位は、劇場版アニメ「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」のサントラ盤「劇場版 KING OF PRISM -PRIDE the HERO- Song & Soundtrack」でした。

◇先週の結果

「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」は、映像に合わせて観客が声を上げたり、ケミカルライトを振って楽しめる“応援上映”も話題になった劇場版アニメ「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(略称・キンプリ)の新作で、現在もロングヒットを記録しています。

今回のサントラ盤には、ライブシーンに使用されたボーカル曲と劇伴を集約し、歌唱担当として蒼井翔太さん、柿原徹也さん、寺島惇太さんら人気声優が参加。テレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」時代の楽曲も新アレンジで収録し、ファンにはおなじみの「TRF」のカバー曲も楽しめ、前作から引き続き高い人気を誇っています。

2位は、2.5次元アイドル応援プロジェクト「ドリフェス!」のメインキャラクターを演じる男性5人のユニット「DearDream」の3枚目のシングルで、テレビアニメ「ドリフェス!R(アール)」のオープニングテーマ「ユメノコドウ」。3位には、人気ゲーム「刀剣乱舞-ONLINE-」のミュージカル版「ミュージカル『刀剣乱舞』 ~三百年(みほとせ)の子守唄~」から生まれたユニット「刀剣男士 formation of 三百年」のシングル「勝利の凱歌」が入り、女性ファンに支えられた作品の好セールスが目立ちました。

そのほか、夏アニメから評価の高かった2作品のサントラ盤が上位にランクイン。4位の「TVアニメ『プリンセス・プリンシパル』オリジナルサウンドトラック Sound of Foggy London」は、幅広い活躍を見せているコンポーザー/プロデューサーの梶浦由記さんが音楽を担当。一方、6位の「TVアニメーション『メイドインアビス』オリジナルサウンドトラック」は、オーストラリア出身の音楽家、ケビン・ペンキンさんが手掛けたアンビエント風のサウンドが楽しめます。

◇今週の動向

女性を中心に人気のスマートフォン向けゲーム「あんさんぶるスターズ!(あんスタ)」のユニットソングCD第3シリーズの2作品で、劇中ユニット「UNDEAD」と「2wink」のシングルに注目です。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング

1位 「劇場版 KING OF PRISM -PRIDE the HERO- Song & Soundtrack」 Various Artists アルバム

2位 「ユメノコドウ」 DearDream シングル

3位 「勝利の凱歌」 刀剣男士 formation of 三百年 シングル

4位 「TVアニメ『プリンセス・プリンシパル』オリジナルサウンドトラック Sound of Foggy London」 梶浦由記 アルバム

5位 「アイコトバ」 宮崎歩/AiM シングル

6位 「TVアニメーション『メイドインアビス』オリジナルサウンドトラック」 ケビン・ペンキン アルバム

7位 「t7s 3rd Anniversary Live 17’→XX -CHAIN THE BLOSSOM- in Makuhari Messe」 Tokyo 7th シスターズ アルバム

8位 「THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE 02」 伊吹翼(CV:Machico)/北沢志保(CV:雨宮天)/桜守歌織(CV:香里有佐)/徳川まつり(CV:諏訪彩花)/永吉昴 (CV:斉藤佑圭) アルバム

9位 「愛と誠~YAMATO & LOVE×××」 ALI PROJECT アルバム

10位 「2V-ALK」 SawanoHiroyuki[nZk] アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」より「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ・ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。

