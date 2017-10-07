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      ASRock、国内投入予定のZ370マザーボード8モデルを公開

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      ASRockは10月5日、"Coffee Lake-S"ことデスクトップ向け第8世代Coreプロセッサに対応するIntel Z370チップセット搭載マザーボードとして、国内市場に投入する8モデルを発表した。

      ラインナップは「Z370 Professional Gaming I7」「Z370 Gaming K6」「Z370 Taichi」「Z370 Extreme4」「Z370 Pro4」「Z370M Pro4」「Z370 Gaming ITX/ac」「Z370M-ITX/ac」で、発売日や価格は未定。決まり次第改めて案内するという。

      電源回路周りを強化し、CPUへ安定した電力を供給するほか、高いオーバークロック性能や、ゲームプレイ時でも低発熱な動作を実現するという。また、メモリ周りでは「ASRock Hyper DDR4 technology」によって、パフォーマンスや安定性を向上させたとしている。

      Z370 Professional Gaming I7

      Z370 Professional Gaming I7
      ソケット LGA1151
      チップセット Intel Z370
      メモリ DDR4 4333+(OC)MHz×4(最大64GB)
      拡張スロット PCI Express 3.0 x16×3(x16/x8/x4)、PCI Express 3.0 x1×2
      ストレージ SATA 6Gb/s×8、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×3
      ネットワーク 10G Ethernet×1(AQUANTIA AQC107)
      GigabitEthernet×2(Intel I219V、Intel I211AT)
      IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN + Bluetooth 4.2
      サウンド Realtek ALC1220
      フォームファクタ ATX
      そのほか USB 3.1 Gen2×2(Type-A×1、Type-C×1)、USB 3.1 Gen1×4、HDMI×1、DisplayPort×1、オーディオジャック×1など

      Z370 Gaming K6

      Z370 Gaming K6
      ソケット LGA1151
      チップセット Intel Z370
      メモリ DDR4 4333+(OC)MHz×4(最大64GB)
      拡張スロット PCI Express 3.0 x16×3(x16/x8/x4)、PCI Express 3.0 x1×2、M.2(Wi-Fiモジュール用)
      ストレージ SATA 6Gb/s×8、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
      ネットワーク GigabitEthernet×1(Intel I219V)
      サウンド Realtek ALC1220
      フォームファクタ ATX
      そのほか USB 3.1 Gen2×2(Type-A×1、Type-C×1)、USB 3.1 Gen1×4、HDMI×1、DVI-D×1、D-sub×1、オーディオジャック×1など

      Z370 Taichi

      Z370 Taichi
      ソケット LGA1151
      チップセット Intel Z370
      メモリ DDR4 4333+(OC)MHz×4(最大64GB)
      拡張スロット PCI Express 3.0 x16×3(x16/x8/x4)、PCI Express 3.0 x1×2、M.2(Wi-Fiモジュール用)
      ストレージ SATA 6Gb/s×8、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×3
      ネットワーク GigabitEthernet×2(Intel I219V、Intel I211AT)
      IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN + Bluetooth 4.2
      サウンド Realtek ALC1220
      フォームファクタ ATX
      そのほか USB 3.1 Gen2×2(Type-A×1、Type-C×1)、USB 3.1 Gen1×4、HDMI×1、DisplayPort×1、オーディオジャック×1など

      Z370 Extreme4

      Z370 Extreme4
      ソケット LGA1151
      チップセット Intel Z370
      メモリ DDR4 4333+(OC)MHz×4(最大64GB)
      拡張スロット PCI Express 3.0 x16×3(x16/x8/x4)、PCI Express 3.0 x1×2、M.2(Wi-Fiモジュール用)
      ストレージ SATA 6Gb/s×8、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
      ネットワーク GigabitEthernet×1(Intel I219V)
      サウンド Realtek ALC1220
      フォームファクタ ATX
      そのほか USB 3.1 Gen2×2(Type-A×1、Type-C×1)、USB 3.1 Gen1×4、HDMI×1、DVI-D×1、D-sub×1、オーディオジャック×1など

      Z370 Pro4

      Z370 Pro4
      ソケット LGA1151
      チップセット Intel Z370
      メモリ DDR4 4266+(OC)MHz×4(最大64GB)
      拡張スロット PCI Express 3.0 x16×2(x16/x4)、PCI Express 3.0 x1×3、PCI×1、M.2(Wi-Fiモジュール用)
      ストレージ SATA 6Gb/s×6、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
      ネットワーク GigabitEthernet×1(Intel I219V)
      サウンド Realtek ALC892
      フォームファクタ ATX
      そのほか USB 3.1 Gen1×5(Type-A×4、Type-C×1)、HDMI×1、DVI-D×1、D-sub×1、オーディオジャック×1など

      Z370M Pro4

      Z370M Pro4
      ソケット LGA1151
      チップセット Intel Z370
      メモリ DDR4 4300+(OC)MHz×4(最大64GB)
      拡張スロット PCI Express 3.0 x16×2(x16/x4)、PCI Express 3.0 x1×1
      ストレージ SATA 6Gb/s×6、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
      ネットワーク GigabitEthernet×1(Intel I219V)
      サウンド Realtek ALC892
      フォームファクタ マイクロATX
      そのほか USB 3.1 Gen1×5(Type-A×4、Type-C×1)、USB 2.0×1、HDMI×1、DVI-D×1、D-sub×1、オーディオジャック×1など

      Z370 Gaming ITX/ac

      Z370 Gaming ITX/ac
      ソケット LGA1151
      チップセット Intel Z370
      メモリ DDR4 4333+(OC)MHz×2(最大32GB)
      拡張スロット PCI Express 3.0 x16×1、M.2(Wi-Fiモジュール用)
      ストレージ SATA 6Gb/s×6、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×1
      ネットワーク GigabitEthernet×1(Intel I219V)
      IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN + Bluetooth 4.2
      サウンド Realtek ALC1220
      フォームファクタ Mini-ITX
      そのほか USB 3.1 Gen1×6、HDMI×1、DisplayPort×1、オーディオジャック×1など

      Z370M-ITX/ac

      Z370M-ITX/ac
      ソケット LGA1151
      チップセット Intel Z370
      メモリ DDR4 4000+(OC)MHz×2(最大32GB)
      拡張スロット PCI Express 3.0 x16×1、M.2(Wi-Fiモジュール用)
      ストレージ SATA 6Gb/s×6、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×1
      ネットワーク GigabitEthernet×2(Intel I219V、Intel I211AT)
      IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN + Bluetooth 4.2
      サウンド Realtek ALC892
      フォームファクタ Mini-ITX
      そのほか USB 3.1 Gen1×6、USB 2.0×2、HDMI×2、DisplayPort×1、オーディオジャック×1など
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