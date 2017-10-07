ASRock、国内投入予定のZ370マザーボード8モデルを公開

ASRockは10月5日、"Coffee Lake-S"ことデスクトップ向け第8世代Coreプロセッサに対応するIntel Z370チップセット搭載マザーボードとして、国内市場に投入する8モデルを発表した。
ラインナップは「Z370 Professional Gaming I7」「Z370 Gaming K6」「Z370 Taichi」「Z370 Extreme4」「Z370 Pro4」「Z370M Pro4」「Z370 Gaming ITX/ac」「Z370M-ITX/ac」で、発売日や価格は未定。決まり次第改めて案内するという。
電源回路周りを強化し、CPUへ安定した電力を供給するほか、高いオーバークロック性能や、ゲームプレイ時でも低発熱な動作を実現するという。また、メモリ周りでは「ASRock Hyper DDR4 technology」によって、パフォーマンスや安定性を向上させたとしている。
Z370 Professional Gaming I7
|ソケット
|LGA1151
|チップセット
|Intel Z370
|メモリ
|DDR4 4333+(OC)MHz×4(最大64GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×3(x16/x8/x4)、PCI Express 3.0 x1×2
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×8、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×3
|ネットワーク
|10G Ethernet×1(AQUANTIA AQC107)
GigabitEthernet×2(Intel I219V、Intel I211AT)
IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN + Bluetooth 4.2
|サウンド
|Realtek ALC1220
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen2×2(Type-A×1、Type-C×1)、USB 3.1 Gen1×4、HDMI×1、DisplayPort×1、オーディオジャック×1など
Z370 Gaming K6
|ソケット
|LGA1151
|チップセット
|Intel Z370
|メモリ
|DDR4 4333+(OC)MHz×4(最大64GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×3(x16/x8/x4)、PCI Express 3.0 x1×2、M.2(Wi-Fiモジュール用)
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×8、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Intel I219V)
|サウンド
|Realtek ALC1220
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen2×2(Type-A×1、Type-C×1)、USB 3.1 Gen1×4、HDMI×1、DVI-D×1、D-sub×1、オーディオジャック×1など
Z370 Taichi
|ソケット
|LGA1151
|チップセット
|Intel Z370
|メモリ
|DDR4 4333+(OC)MHz×4(最大64GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×3(x16/x8/x4)、PCI Express 3.0 x1×2、M.2(Wi-Fiモジュール用)
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×8、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×3
|ネットワーク
|GigabitEthernet×2(Intel I219V、Intel I211AT)
IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN + Bluetooth 4.2
|サウンド
|Realtek ALC1220
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen2×2(Type-A×1、Type-C×1)、USB 3.1 Gen1×4、HDMI×1、DisplayPort×1、オーディオジャック×1など
Z370 Extreme4
|ソケット
|LGA1151
|チップセット
|Intel Z370
|メモリ
|DDR4 4333+(OC)MHz×4(最大64GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×3(x16/x8/x4)、PCI Express 3.0 x1×2、M.2(Wi-Fiモジュール用)
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×8、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Intel I219V)
|サウンド
|Realtek ALC1220
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen2×2(Type-A×1、Type-C×1)、USB 3.1 Gen1×4、HDMI×1、DVI-D×1、D-sub×1、オーディオジャック×1など
Z370 Pro4
|ソケット
|LGA1151
|チップセット
|Intel Z370
|メモリ
|DDR4 4266+(OC)MHz×4(最大64GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×2(x16/x4)、PCI Express 3.0 x1×3、PCI×1、M.2(Wi-Fiモジュール用)
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×6、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Intel I219V)
|サウンド
|Realtek ALC892
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen1×5(Type-A×4、Type-C×1)、HDMI×1、DVI-D×1、D-sub×1、オーディオジャック×1など
Z370M Pro4
|ソケット
|LGA1151
|チップセット
|Intel Z370
|メモリ
|DDR4 4300+(OC)MHz×4(最大64GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×2(x16/x4)、PCI Express 3.0 x1×1
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×6、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Intel I219V)
|サウンド
|Realtek ALC892
|フォームファクタ
|マイクロATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen1×5(Type-A×4、Type-C×1)、USB 2.0×1、HDMI×1、DVI-D×1、D-sub×1、オーディオジャック×1など
Z370 Gaming ITX/ac
|ソケット
|LGA1151
|チップセット
|Intel Z370
|メモリ
|DDR4 4333+(OC)MHz×2(最大32GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×1、M.2(Wi-Fiモジュール用)
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×6、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×1
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Intel I219V)
IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN + Bluetooth 4.2
|サウンド
|Realtek ALC1220
|フォームファクタ
|Mini-ITX
|そのほか
|USB 3.1 Gen1×6、HDMI×1、DisplayPort×1、オーディオジャック×1など
Z370M-ITX/ac
|ソケット
|LGA1151
|チップセット
|Intel Z370
|メモリ
|DDR4 4000+(OC)MHz×2(最大32GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×1、M.2(Wi-Fiモジュール用)
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×6、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×1
|ネットワーク
|GigabitEthernet×2(Intel I219V、Intel I211AT)
IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN + Bluetooth 4.2
|サウンド
|Realtek ALC892
|フォームファクタ
|Mini-ITX
|そのほか
|USB 3.1 Gen1×6、USB 2.0×2、HDMI×2、DisplayPort×1、オーディオジャック×1など