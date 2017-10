ミュージカル「ヘタリア」FINAL LIVEは3月17日、18日の2daysで開催

「DVD ミュージカル『ヘタリア~in the new world~』」 (c)日丸屋秀和・幻冬舎コミックス/ヘタリア製作委員会 (c)ミュージカル「ヘタリアNW」製作委員会



日丸屋秀和原作によるミュージカル「ヘタリア」のライブイベント「ミュージカル『ヘタリア』FINAL LIVE」の開催日時が、2018年3月17日と18日に決定した。

千葉・幕張メッセで開催される同イベントには、イタリア役の長江崚行、ドイツ役の上田悠介、日本役の植田圭輔ら、ミュージカル「ヘタリア~in the new world~」の全キャストが出演。公演時間など、イベントの詳細は公式サイト、公式Twitterにて順次発表されていく。

また11月29日に発売される「DVD ミュージカル『ヘタリア~in the new world~』」の収録内容が明らかに。公演の本編映像に加えて、カーテンコール、メイキング、アドリブ集、スペシャル座談会「ヘタミュトーク」、さらに歌唱シーンをステージ全景のアングルで視聴できる「Panorama view ver.楽曲集」として「IN THE NEW WORLD」「神様のしずく」「まるかいて地球~ヘタミュNWメドレー~」の3曲が収録されるなど、約3時間に及ぶ豪華な映像特典が用意された。

なおアニメイトでDVDを購入すると、特典として日丸屋描き下ろしのイラストを使用したポストカードがプレゼントされる。またアニメイトの一部店舗では、明日10月7日より「ポスターツイートキャンペーン」も開催。展示ポスターを撮影し、指定のハッシュタグを付けて投稿した上で、投稿をスタッフへ報告した人に特製ポストカードを進呈する。詳細は各店舗にて確認を。

ミュージカル「ヘタリア」FINAL LIVE

日程:2018年3月18日(土)、3月19日(日)

会場:千葉・幕張メッセ イベントホール

出演:長江崚行、上田悠介、植田圭輔、磯貝龍虎、廣瀬大介、寿里、山沖勇輝、杉江大志、ROU(菊池卓也)、高本学 ほか





ポスターツイートキャンペーン実施店舗

アニメイト池袋本店、名古屋、渋谷、横浜、梅田、福岡天神、新宿、天王寺、京都、仙台、三宮、札幌、大阪日本橋、町田、AKIBAガールズステーション、新潟

