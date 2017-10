フジファブリック「ROAD TO EX 2017」にゲスト出演

「EXシアター六本木」でのイベント出演権をかけて、若手バンドたちがライブパフォーマンスバトルを行う“対バンイベント”「ROAD TO EX 2017」のFinal Stageに、ゲストバンドとしてフジファブリックが出演することがわかった。



「ROAD TO EX 2017」では、渋谷TSUTAYA O-nestで始まったファーストステージを皮切りに、ライブパフォーマンスで支持されたバンドのみ次のステージへ進出。ステージが進むにつれて、会場もステップアップ。下北沢GARDEN、恵比寿LIQUIDROOMと壮絶なバトルを勝ち抜き、EXシアター六本木を目指す。テレビ朝日『EXシアターTV』(隔週日曜26:40~)および、CSテレ朝チャンネル1『EXシアターTV Live』(毎週土曜23:00~)では、この模様を随時放送中だ。



今年3月からスタートした本イベントも、ついに11月19日(日)にFinal Stageを迎える。ここまでの戦いを勝ち抜き、Final Stageに駒を進めた3バンドが、恵比寿RIQUIDROOMのステージで激突。ついにEXシアター六本木に立つ1バンドが決定する。



この度、そのFinal Stageのスペシャルゲストバンドとして、フジファブリックが出演。熱い思いみなぎる若手バンド達の戦いに、全国のファンを魅了してきた歌と演奏で花を添える。

本記事は「 テレビドガッチ 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。