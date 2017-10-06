メタルブレードファンで冷却効率を高めた15.6型ゲーミングノートPC

日本エイサーは6日、ゲーミングブランド「Predator」より、ゲーミングノートPC「Helios 300」シリーズ新製品「G3-572-A76H」を発表した。10月17日に発売する。価格はオープンで、店頭予想価格は210,000円前後(税別)。
Intel Core i7-7700HQとNVIDIA GeForce GTX 1080を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。「AeroBlade」3Dメタルファンを使用した冷却システムにより、従来のプラスチック製ファン搭載モデルよりも冷却効率が向上している。
システムの設定 / 管理 / 調整を一括で行える「PredatorSense」を装備。グラフィックスのオーバークロックが可能で、システム温度やシステムファン速度などをモニタリングして管理できる。
主な仕様は、CPUがIntel Core i7-7700HQ(2.80GHz)、チップセットがIntel HM175、メモリがDDR4 2,400MHz 16GB(8GB×2)、ストレージが256GB M.2 SSD+1TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1060(6GB)。OSはWindows 10 Pro 64bit。
通信機能はGigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.0。インタフェースはUSB 3.1 Type-C×1、USB 3.0×1、USB 2.0×2、HDMI×1、SDメモリーカードリーダーなど。バッテリ駆動時間は約9時間。本体サイズは約W390×D266×H26.75mm、重量は約2.7kg。