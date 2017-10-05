TVアニメ『キノの旅』、第1話のあらすじ&先行場面カットを公開

2017年10月から放送開始となるTVアニメ『キノの旅-the Beautiful World- the Animated Series』より、第1話あらすじと先行場面カットが公開された。

第1話より

TVアニメ『キノの旅-the Beautiful World- the Animated Series』、第1話のあらすじ&場面カット

■第1話「人を殺すことができる国」

旅の途中、キノとエルメスは若い男と出会う。すぐ先にある国に移住するつもりだという若い男の話によると、そこは法律で殺人が禁止されておらず、凶悪な犯罪者も逃げ込んでいるらしい。しかし、その国に立ち寄ったキノとエルメスが目にしたのは、穏やかに暮らす人々と平和な街並みだった。

(脚本:菅原雪絵、絵コンテ・演出:田口智久、総作画監督:アミサキリョウコ、作画監督:立川聖治/幸野浩二)

原作者・時雨沢恵一氏がシナリオを担当した第1話のWEB予告も公開されているので、こちらもチェックしておきたい。

キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series 第1話WEB予告





TVアニメ『キノの旅-the Beautiful World- the Animated Series』は、2017年10月6日(金)より、AT-X、TOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11にて放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／キノの旅の会