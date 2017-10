テニプリ「劇場版プロジェクト」第1弾の内容が解禁

大人気アニメ『テニスの王子様』の「劇場版プロジェクト」第1弾として、2005年公開の劇場版『テニスの王子様 二人のサムライ The First Game』(同時上映『劇場版テニスの王子様 跡部からの贈り物~君に捧げるテニプリ祭り~』)と、2011年公開の劇場版『劇場版テニスの王子様 英国式 庭球城決戦!』の応援上映が決定した。



“ハッピーメディアクリエイター時々漫画家”の許斐剛(このみ たけし)による同名漫画を原作とし、2001年よりアニメ放送を開始した『テニスの王子様』。2012年には続編『新テニスの王子様』もアニメ化。さらに、2016年10月に開催された「テニプリフェスタ2016~合戦~」にて、「劇場版プロジェクト」始動が発表された。



その第1弾となる今回の応援上映は、丸の内ピカデリー(東京)、ミッドランドスクエアシネマ(愛知)、MOVIX京都(京都)の3会場にて開催。『テニスの王子様 二人のサムライ The First Game』(同時上映『劇場版テニスの王子様 跡部からの贈り物~君に捧げるテニプリ祭り~』)は、2017年12月に。『劇場版テニスの王子様 英国式 庭球城決戦!』は、2018年2月に上演が予定されている。

本記事は「 テレビドガッチ 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。