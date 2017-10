「テニスの王子様」劇場アニメ2作の応援上映決定、リョーマ＆跡部のイラストも

リョーマの描き下ろしイラスト。(c)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト

許斐剛原作によるアニメ「テニスの王子様」の劇場版プロジェクト第1弾として、2005年公開の「劇場版 テニスの王子様 二人のサムライ The First Game」と2011年公開の「劇場版テニスの王子様 英国式庭球城決戦!」の応援上映が行われることが決定した。

2016年10月に許斐製作総指揮の下に始動した劇場版プロジェクト。「劇場版 テニスの王子様 二人のサムライ The First Game」は12月、「劇場版テニスの王子様 英国式庭球城決戦!」は2018年2月に東京・丸の内ピカデリー、愛知・ミッドランドスクエア シネマ、京都・MOVIX京都にて応援上映を行う。なお「劇場版 テニスの王子様 二人のサムライ The First Game」の応援上映では、映画公開時に同作と同時上映された「劇場版 テニスの王子様 跡部からの贈り物 ~君に捧げるテニプリ祭り~」も公開する。

また応援上映の開催に合わせ、デフォルメして描かれたリョーマと跡部の新規イラストもお披露目された。チケットの販売情報などは「新テニスの王子様」の公式サイトやTwitter(@shintenianime)などで順次発表される。

