MSI、GeForce MX150搭載の15.6型ゲーミングノートPCをAmazon.co.jpで販売

エムエスアイコンピュータージャパンはこのほど、グラフィックスにNVIDIA GeForce MX150を搭載した15.6型ゲーミングノートPC「GL62M 7RC-097JP」をAmazon.co.jpで販売すると発表した。10月13日に発売し、価格は税込130,000円前後。
メインストリーム向けの15.6型ゲーミングノートPC。SteelSeries製のゲーミングキーボードや、サウンドユーティリティ「Nahimic 2+」などを搭載する。
主な仕様は、CPUがIntel Core i7-7700HQ(2.8GHz)、チップセットがMobile Intel HM175、メモリがDDR4-2400 8GB、ストレージが128GB SSD + 1TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce MX150 2GB、ディスプレイが15.6型フルHD(1,920×1,080ドット)ノングレア、OSがWindows 10 Home 64bit。
通信機能がギガビット対応有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN、Bluetooth 4.2。インタフェースがUSB 3.0×3(Type-A×2、Type-C×1)、USB 2.0×1、HDMI×1、MiniDisplayPort×1、SDXCスロット、ヘッドホン出力、マイク入力など。
本体サイズはW383×D260×H22～29mm。重量は2.2kg。