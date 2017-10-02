アニメ「鬼灯の冷徹」第2期オープニング映像が先行公開

アニメ「鬼灯の冷徹」第2期キービジュアル。 (c)江口夏実・講談社／「鬼灯の冷徹」第弐期製作委員会

江口夏実原作によるアニメ「鬼灯の冷徹」第2期のオープニング映像が先行公開された。

オープニングテーマは1期に続き、キャスト陣からなる地獄の沙汰オールスターズが担当。その楽曲「大！地獄地獄節（だい！じごくじごくぶし）」のキャッチーなリズムに乗せた、「鬼灯」らしい愉快なオープニングに仕上がった。

モーニング（講談社）にて連載中の「鬼灯の冷徹」は、広大な地獄で、さまざまなトラブルに対処するドSな鬼神・鬼灯やその上司・閻魔大王ら地獄の面々の楽しい日々を描くコメディ。アニメ第2期は10月7日25時よりTOKYO MX1、サンテレビ、BS11にて放送を開始する。なおAbemaTVでは地上波と同時配信される。

アニメ「鬼灯の冷徹」第弐期

放送日時

TOKYO MX1：2017年10月7日（土）より毎週土曜日25:00～

サンテレビ：2017年10月7日（土）より毎週土曜日25:00～

BS11：2017年10月7日（土）より毎週土曜日25:00～

KBS京都：2017年10月7日（土）より毎週土曜日25:30～

AT-X：2017年10月9日（月）より毎週月曜日22:30～

配信情報

AbemaTV：2017年10月7日（土）より毎週土曜日25:00～

Amazonプライム・ビデオ、hulu、楽天TV、U-NEXT、アニメ放題、ふらっと動画、dアニメストア、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、dTVほか

スタッフ

原作：江口夏実（講談社「モーニング」連載）

監督：米田和弘

脚本：後藤みどり

キャラクターデザイン：お祭似郎

編集：松原理恵

音響監督：はたしょう二

音響効果：高梨絵美

音響制作：サウンドチーム・ドンファン

音楽：TOMISIRO

音楽制作：キングレコード

アニメーション制作：スタジオディーン

キャスト

鬼灯：安元洋貴

閻魔大王：長嶝高士

シロ：小林由美子

柿助：後藤ヒロキ

ルリオ：松山鷹志

お香：喜多村英梨

茄子：青山桐子

唐瓜：柿原徹也

芥子：種崎敦美

ピーチ・マキ：上坂すみれ

桃太郎：平川大輔

白澤：遊佐浩二

座敷童子・一子：佐藤聡美

座敷童子・二子：小倉唯

ミキ：諏訪彩花

(c)江口夏実・講談社／「鬼灯の冷徹」第弐期製作委員会