アニメ「鬼灯の冷徹」第2期オープニング映像が先行公開

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アニメ「鬼灯の冷徹」第2期キービジュアル。 (c)江口夏実・講談社／「鬼灯の冷徹」第弐期製作委員会
江口夏実原作によるアニメ「鬼灯の冷徹」第2期のオープニング映像が先行公開された。
オープニングテーマは1期に続き、キャスト陣からなる地獄の沙汰オールスターズが担当。その楽曲「大！地獄地獄節（だい！じごくじごくぶし）」のキャッチーなリズムに乗せた、「鬼灯」らしい愉快なオープニングに仕上がった。
モーニング（講談社）にて連載中の「鬼灯の冷徹」は、広大な地獄で、さまざまなトラブルに対処するドSな鬼神・鬼灯やその上司・閻魔大王ら地獄の面々の楽しい日々を描くコメディ。アニメ第2期は10月7日25時よりTOKYO MX1、サンテレビ、BS11にて放送を開始する。なおAbemaTVでは地上波と同時配信される。
アニメ「鬼灯の冷徹」第弐期
放送日時
TOKYO MX1：2017年10月7日（土）より毎週土曜日25:00～
サンテレビ：2017年10月7日（土）より毎週土曜日25:00～
BS11：2017年10月7日（土）より毎週土曜日25:00～
KBS京都：2017年10月7日（土）より毎週土曜日25:30～
AT-X：2017年10月9日（月）より毎週月曜日22:30～
配信情報
AbemaTV：2017年10月7日（土）より毎週土曜日25:00～
Amazonプライム・ビデオ、hulu、楽天TV、U-NEXT、アニメ放題、ふらっと動画、dアニメストア、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、dTVほか
スタッフ
原作：江口夏実（講談社「モーニング」連載）
監督：米田和弘
脚本：後藤みどり
キャラクターデザイン：お祭似郎
編集：松原理恵
音響監督：はたしょう二
音響効果：高梨絵美
音響制作：サウンドチーム・ドンファン
音楽：TOMISIRO
音楽制作：キングレコード
アニメーション制作：スタジオディーン
キャスト
鬼灯：安元洋貴
閻魔大王：長嶝高士
シロ：小林由美子
柿助：後藤ヒロキ
ルリオ：松山鷹志
お香：喜多村英梨
茄子：青山桐子
唐瓜：柿原徹也
芥子：種崎敦美
ピーチ・マキ：上坂すみれ
桃太郎：平川大輔
白澤：遊佐浩二
座敷童子・一子：佐藤聡美
座敷童子・二子：小倉唯
ミキ：諏訪彩花
(c)江口夏実・講談社／「鬼灯の冷徹」第弐期製作委員会
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