谷口トモオのホラー短編集「サイコ工場」が完全版に！未掲載話も多数収録

矢口順一の筆名でも知られる谷口トモオの単行本「完全版 サイコ工場 A線(アルファライン)」が、本日10月2日に発売された。

同作は1997年に刊行され、長らく絶版となっていたホラー短編集「サイコ工場」を、全2巻の完全版として復刻したもの。Webサイト・リイドカフェの企画ページ「劇画狼のエクストリームマンガ学園」にてスポットが当てられ、デジタルリマスターされた。谷口による大幅な加筆修正に加え、これまで単行本に掲載されていなかったエピソードも掲載。自作解説や、彼の全仕事を追った年表ページなども収録している。2巻にあたる「Ω線(オメガライン)」は11月2日に発売予定だ。

なお谷口は、11月3日に阿佐ヶ谷Loft Aで開催されるイベント「文化の日だよ! リイドカフェ ~秋のクレイジーコミックまつり~」に出演。イベント終了後にはサイン会や特別グッズの販売も行われる。

「完全版 サイコ工場 A線」収録作品

Dynamite Lover

BOY MEAT GIRL

ありふれたクイズ

Taxi

メイクアップ

リスニングルームの行方

SO

LIVING NOTHING

リサイクル

ピノキオ

Don't Touch Me I'm Sick

「完全版 サイコ工場 Ω線」収録作品

FEVER

ATTACK OF KILLER ダンボール

セイギノミカタ

痙攣するビニール袋

アメリカンハンバーグをセットで

ジオラマ

You Better Pray

ROBO SICK

MY WALL

さめない夢

ピーナッツバター

「文化の日だよ! リイドカフェ ~秋のクレイジーコミックまつり~」

日時:2017年11月3日(金・祝)17:00開場、18:00開演

会場:阿佐ヶ谷Loft A

料金:前売2000円、当日2500円(飲食代別、要1オーダー500円以上)

出演:中川ホメオパシー、きくちゆうき、霧隠サブロー、しちみ楼、ジェントルメン中村、谷口トモオ、山本ニュー、劇画狼

