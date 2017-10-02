モバイルTカード、Android Payに対応

Tポイント・ジャパンは10月2日、モバイルTカード（バーコード）をGoogleが提供するスマートフォン向けのデジタルウォレットサービス「Android Pay」に対応させると発表した。
Android対応のスマートフォンにモバイルTカードを設定し、モバイルTカード対応店舗でバーコードを提示すると、Tポイントを貯めたり、使えたりするようになる。
具体的には、TサイトのAndroid Payへの登録ページから、Tカード番号が登録されているYahoo! JAPAN IDでログインし、手続きすることで利用することが可能になる。
Tマネー対応店舗であれば、1回のバーコード提示でTポイントおよびTマネーが同時に利用することができる。
「Android Pay」でのモバイルTカードの利用が可能な店舗は、以下の通り。
ファミリーマート、サークルK、サンクス、ファミマ!!、TOMONY、ウエルシア、HAC、ダックス、B.B.ON、マルエドラッグ、ハッピー・ドラッグ、ガスト、バーミヤン、夢庵、グラッチェガーデンズ、藍屋、ステーキガスト、ジョナサン、しゃぶ葉、カメラのキタムラ、洋服の青山、THE SUIT COMPANY、WHITE THE SUIT COMPANY、NEXT BLUE、ドラッグユタカ、TSUTAYA、蔦屋書店。