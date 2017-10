「HMM ZOIDS」初の中型モデルとして登場したモルガ&モルガキャノリーが再販

コトブキヤが『ZOIDS(ゾイド)』のプラモデルシリーズとして展開している「HMM ZOIDS」より、「EMZ-15 モルガ&モルガ(キャノリーユニット装着型)」が再生産され、2018年1月に発売されることが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は4,536円(税込)。

「HMM ZOIDS」シリーズは、その名の通り「ZOIDS(ゾイド)」シリーズのハイディテールかつ、可動性にすぐれたプラモデルのハイエンドマスターモデル。「EMZ-15 モルガ&モルガ(キャノリーユニット装着型)」は、同シリーズ初の中型モデルとして登場していたもので、モルガとモルガキャノリーの2体セットとなる。

プラモでのモルガは陸専用の低い特徴的な重装甲のスタイルを細かに立体化。また、長距離砲を装備したモルガキャノリーも大型キャノン部分をパーツ分割により、高い密度間での立体化を果たしている。なお胴体側面に配された大型車輪は可動式で、 スパイクターンギミックやキャノリー時のアウトリガー的な役割を果たすギミックを搭載している。

商品価格は4,536円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は、2018年1月を予定している。

